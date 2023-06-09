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Украинцев предупредили о блокировании одного из пунктов пропуска на западе: что произошло

9 июня 2023 13:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на западе — что известно
Грузовой автомобильный транспорт. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная таможенная служба Украины предупредила украинских водителей о блокировании одного из пунктов пропуска на западе страны. Речь идет о перекрытии дороги для движения грузового транспорта.

Об этом информирует пресс-служба ГТС.

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Забастовка польских фермеров

Как отмечают в ведомстве, они получили от польских партнеров сообщение, что 9 июня возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" проходит забастовка местных фермеров. Митингующие перекрыли дорогу и заблокировали движение грузовиков.

Фермеры планируют пропускать всего по два грузовика в час. Приоритет будут оказывать гуманитарной помощи и автоцистернам, автобусам, которые будут двигаться в направлении Украины, а в сторону Польши — только автобусам.

Блокировка пункта пропуска продлится три дня, до понедельника, 12 июня.

"Просим учесть эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Причины забастовки в ГТС не указывают.

Ограничение импорта агропродукции в ЕС

Как известно, согласно новому решению Еврокомиссии, украинские производители не смогут поставлять несколько видов продукции в пять государств-членов ЕС до 15 сентября. В Европейском Союзе было принято решение о дальнейшем ограничении импорта. В то же время пообещали постепенную отмену ограничений. 5 июня заканчивалось действие предварительного определения ЕС.

Речь идет о запрете свободного обращения пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Продукцию можно только перевозить транзитом по территориям этих стран. Причина — сетование местных фермеров на засилье на рынке дешевой украинской продукции, что отрицательно сказывается на прибылях.

Что еще стоит знать

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом, россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

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