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Українців попередили про блокування одного з пунктів пропуску на заході: що сталося

9 червня 2023 13:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Польські фермери заблокували пункт пропуску на заході — що відомо
Вантажний автомобільний транспорт. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна митна служба України попередила українських водіїв про блокування одного з пунктів пропуску на заході країни. Йдеться про перекриття дороги для руху вантажного транспорту.

Про це інформує пресслужба ДМС.

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Страйк польських фермерів

Як зазначають у відомстві, вони отримали від польських партнерів повідомлення, що 9 червня біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" відбувається страйк місцевих фермерів. Мітингувальники перекрили дорогу та блокували рух вантажівок.

Фермери планують пропускати лише по дві вантажівки за годину. Пріоритет надаватимуть гуманітарній допомозі та автоцистернам, автобусам, які рухатимуться у напрямку України, а в бік Польщі — лише автобусам.

Блокування пункту пропуску триватиме три дні, до понеділка, 12 червня.

"Просимо врахувати цю інформацію при плануванні маршруту", — йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Причини страйку у ДМС не вказують.

Обмеження імпорту агропродукції до ЄС

Як відомо, згідно з новим рішенням Єврокомісії, українські перевізники не зможуть поставляти кільки видів продукції до п'яти держав-членів ЄС до 15 вересня. У Європейському Союзі ухвалили рішення про подальше обмеження імпорту. Водночас, пообіцяли поступове скасування обмежень. 5 червня закінчувалася дія попередньої ухвали ЄС.

Йдеться про заборону вільного обігу пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику з України у Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині. Продукцію можна лише перевозити транзитом територіями цих країн. Причина — нарікання місцевих фермерів на засилля на ринку дешевої української продукції, що негативно позначається на прибутках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином, росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

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