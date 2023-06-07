Продукты в Украине — специалисты предупредили о новой опасности

Покупатели в продуктовом отделе магазина. Фото: Unplush

Специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и в магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанном вредным для здоровья препаратом.

Об этом информирует Главное управление Госпотребслужбы.

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Что известно об опасном брокколи

Как отмечают в ведомстве, на украинский рынок попало из Польши брокколи, которое, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом — хлорпирифосом. Его используют для уничтожения насекомых, а в случае попадания в организм человека — может вызвать отравление и последующие негативные последствия для здоровья.

Украинские специалисты получили уведомление о попадании опасного продукта через международную систему быстрого реагирования. Поставщиком указан Prosto Frosto Sp. z oo

Брокколи поступило на предприятие по оптовым продажам замороженных овощей — "Здоровый продукт". Компании придется изъять все брокколи, поступившее от этого поставщика.

Украинцев, которые обнаружат брокколи вышеуказанного поставщика, призывают обращаться в Главное управление Госпотребслужбы.

Негативные последствия для здоровья

По словам экспертов, инсектицид хлорпирифос опасен тем, что как минимум вызывает острое отравление. Пестицид способен привести к судорогам, параличу дыхания и даже смерти.

Ученые обнаружили большое количество побочных угроз для здоровья человека от инсектицида. Из-за этого за границей задумались о введении запрета на его использование.

Ранее мы писали, что в Украине повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови, свекле и луке.

Напомним, ранее специалисты назвали продукты, замедляющие работу клеток, что приводит к преждевременному старению.