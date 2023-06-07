Продукты в Украине — специалисты предупредили о новой опасности

Украинцев предупредили о появлении опасного продукта на рынке: детали
Специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и в магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанном вредным для здоровья препаратом.
Об этом информирует Главное управление Госпотребслужбы.
Что известно об опасном брокколи
Как отмечают в ведомстве, на украинский рынок попало из Польши брокколи, которое, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом — хлорпирифосом. Его используют для уничтожения насекомых, а в случае попадания в организм человека — может вызвать отравление и последующие негативные последствия для здоровья.
Украинские специалисты получили уведомление о попадании опасного продукта через международную систему быстрого реагирования. Поставщиком указан Prosto Frosto Sp. z oo
Брокколи поступило на предприятие по оптовым продажам замороженных овощей — "Здоровый продукт". Компании придется изъять все брокколи, поступившее от этого поставщика.
Украинцев, которые обнаружат брокколи вышеуказанного поставщика, призывают обращаться в Главное управление Госпотребслужбы.
Негативные последствия для здоровья
По словам экспертов, инсектицид хлорпирифос опасен тем, что как минимум вызывает острое отравление. Пестицид способен привести к судорогам, параличу дыхания и даже смерти.
Ученые обнаружили большое количество побочных угроз для здоровья человека от инсектицида. Из-за этого за границей задумались о введении запрета на его использование.
Ранее мы писали, что в Украине повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови, свекле и луке.
Напомним, ранее специалисты назвали продукты, замедляющие работу клеток, что приводит к преждевременному старению.