Ціни в Україні знижуються — що подешевшало у червні

Покупці в овочевому відділі магазину. Фото: Freepik

На полицях українських магазинів дешевшають помідори. Зараз цей овоч продають по 60-80 грн/кг, що на 12% менше проти попереднього тижня.

Про це розповіли аналітики профільного видання EastFruit.

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Що вплинуло на зниження цін

За словами фахівців, зросли обсяги томатів з тепличних комбінатів, які готують до продажу. Також на ринку збільшилась частка імпортних овочів. Це сприятливо вплинуло на кінцеву вартість продукції для споживачів.

Зараз тепличні комбінати відвантажують помідори по 1,64-2,19 дол./кг. Як кажуть виробники, попри падіння відпускної вартості, попит на помідори невисокий.

Також фахівці порівняли ціни із показником минулого року, і виявилось, що зараз томати коштують на 17% дорожче.

Яка буде вартість томатів

Ключові гравці ринку озвучили свої прогнози щодо цін на помідори на найближчий час. Вони припускають, що вартість надалі буде стрімко знижуватися. Основним фактором стане надходження на ринок томатів вже з літніх теплиць.

Ситуація з іншими овочами

Раніше фахівці Інституту аграрної економіки розповіли про зміну цін навесні на ринках та в магазинах. Зокрема найсуттєвіше впала вартість у квітні проти грудня 2022 року буряків — на 20%.

Найбільше подорожчала морква. Овоч додав у ціні 96,5%. Підскочила вартість капусти білокачанної — на 83,5%, цибулі — на 72%.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

Також ми писали, що у низці міст вартість черешні сягає 1 тис. грн за кілограм. Експерти дають пояснення таким захмарним цінам дефіцитом товару, а також стільки може коштувати завезена із-за кордону черешня.