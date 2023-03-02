Цены на кофе — как изменится стоимость напитка в 2023 году

Украинцев предупредили о серьезном подорожании популярного напитка
В 2023 году на полках украинских магазинов и в кафе существенно подорожает кофе. Цены поднимутся на фоне мирового подорожания.
Об этом пишет издание The Page, ссылаясь на сообщения предпринимателей.
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Как изменится стоимость кофе
По словам поставщиков обжаренных зерен, ожидается две волны повышения цен: на 30% — весной, на 45-50% — осенью.
В то же время опрошенные владельцы кафе утверждают, что резко повышать стоимость кофе для потребителей они не планируют, чтобы не потерять клиентов.
"Эспрессо и американо подорожали в среднем на 5 грн, а кофе с добавлением молока — на 7 грн. В течение года цены поднимутся еще больше... Ростерии (поставщики обжаренных зерен. — Ред.) уже анонсируют рост цен на кофе на 30% весной и на 45-50% осенью... Конечно, мы не можем сразу поднять цены, поэтому мы будем делать это в несколько этапов, чтобы "смягчить" удар по карманам покупателей", — рассказывают владельцы.
Рост цен на кофе связан с мировым подорожанием кофе из-за неурожаев в главных странах-поставщиках кофейных зерен — Бразилии и Колумбии. В 2022 году стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика выросла в среднем на 30%, а робусты — на 19%.
Из-за войны морские пути поставок перекрыты, поэтому кофе везут преимущественно автотранспортом, который стоит значительно дороже морской логистики. В прошлом году кофе подорожал в мире на 19-30%, а в Украине — на 35-40%.
Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.
Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.