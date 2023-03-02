Цены на кофе — как изменится стоимость напитка в 2023 году

Цены на кофе поднимутся на фоне мирового подорожания

В 2023 году на полках украинских магазинов и в кафе существенно подорожает кофе. Цены поднимутся на фоне мирового подорожания.

Об этом пишет издание The Page, ссылаясь на сообщения предпринимателей.

Как изменится стоимость кофе

По словам поставщиков обжаренных зерен, ожидается две волны повышения цен: на 30% — весной, на 45-50% — осенью.

В то же время опрошенные владельцы кафе утверждают, что резко повышать стоимость кофе для потребителей они не планируют, чтобы не потерять клиентов.

"Эспрессо и американо подорожали в среднем на 5 грн, а кофе с добавлением молока — на 7 грн. В течение года цены поднимутся еще больше... Ростерии (поставщики обжаренных зерен. — Ред.) уже анонсируют рост цен на кофе на 30% весной и на 45-50% осенью... Конечно, мы не можем сразу поднять цены, поэтому мы будем делать это в несколько этапов, чтобы "смягчить" удар по карманам покупателей", — рассказывают владельцы.

Рост цен на кофе связан с мировым подорожанием кофе из-за неурожаев в главных странах-поставщиках кофейных зерен — Бразилии и Колумбии. В 2022 году стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика выросла в среднем на 30%, а робусты — на 19%.

Из-за войны морские пути поставок перекрыты, поэтому кофе везут преимущественно автотранспортом, который стоит значительно дороже морской логистики. В прошлом году кофе подорожал в мире на 19-30%, а в Украине — на 35-40%.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.