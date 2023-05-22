Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцев предупредили о существенном подорожании хлеба arrow

Украинцев предупредили о существенном подорожании хлеба

22 мая 2023 09:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — эксперты предупредили о подорожании хлеба
Продавец хлебобулочных продуктов. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине прогнозируют дальнейшее подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Эксперты рассказали о причинах и как изменятся цены до конца года.

Об этом информирует издание Biz.today.

Читайте также:

Как изменились цены в 2023 году

По информации Государственной службы статистики, с начала текущего года хлеб прибавил в стоимости 3,3%. По словам главной научной сотрудницы отдела ценообразования и агрорынка "Института аграрной экономики" Светланы Черемисиной, хлебопекарная продукция подорожала так в 2023-м:

  • на 2,2% — батон (до 22,3 грн/500 г);
  • на 1,8% — хлеб пшеничный из муки первого сорта (до 34,8 грн/кг);
  • на 1,7% — хлеб пшеничный из муки высшего сорта (до 41,8 грн/кг);
  • на 1,4% — ржаной хлеб (до 35,5 грн/кг).

В частности, в апреле хлеб прибавил в цене около 20-30 копеек за 1 килограмм, то есть еще 0,5%. Эксперт считает, что продукция дорожает из-за длительного энергокризиса.

Ценовые прогнозы до конца года

Ожидается, что хлеб будет дорожать yf около 0,5-1% ежемесячно. До конца года пшеничный хлеб (650 г), который сейчас в среднем стоит 32 грн, подорожает до 34,6 грн (до 8%). Цена батона вырастет на 4-8%, до 24,15 грн. В целом, в зависимости от вида, стоимость вырастет от 1,5 до 3 грн за единицу.

Напомним, в Украине начал дорожать овощ, долго остававшийся самым доступным на полках магазинов. Овощи стали ценовыми лидерами весной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас