Цены в Украине — эксперты предупредили о подорожании хлеба

Продавец хлебобулочных продуктов. Фото: Freepik

В Украине прогнозируют дальнейшее подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Эксперты рассказали о причинах и как изменятся цены до конца года.

Об этом информирует издание Biz.today.

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Как изменились цены в 2023 году

По информации Государственной службы статистики, с начала текущего года хлеб прибавил в стоимости 3,3%. По словам главной научной сотрудницы отдела ценообразования и агрорынка "Института аграрной экономики" Светланы Черемисиной, хлебопекарная продукция подорожала так в 2023-м:

на 2,2% — батон (до 22,3 грн/500 г);

на 1,8% — хлеб пшеничный из муки первого сорта (до 34,8 грн/кг);

на 1,7% — хлеб пшеничный из муки высшего сорта (до 41,8 грн/кг);

на 1,4% — ржаной хлеб (до 35,5 грн/кг).

В частности, в апреле хлеб прибавил в цене около 20-30 копеек за 1 килограмм, то есть еще 0,5%. Эксперт считает, что продукция дорожает из-за длительного энергокризиса.

Ценовые прогнозы до конца года

Ожидается, что хлеб будет дорожать yf около 0,5-1% ежемесячно. До конца года пшеничный хлеб (650 г), который сейчас в среднем стоит 32 грн, подорожает до 34,6 грн (до 8%). Цена батона вырастет на 4-8%, до 24,15 грн. В целом, в зависимости от вида, стоимость вырастет от 1,5 до 3 грн за единицу.

Напомним, в Украине начал дорожать овощ, долго остававшийся самым доступным на полках магазинов. Овощи стали ценовыми лидерами весной.