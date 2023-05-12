Ціни в Україні — як зміниться вартість борщового набору у 2023 році

Покупець у продуктовому магазині. Фото: Freepik

В Україні у 2023 році ключові складові популярної страви, борщу, демонструють рекордне подорожчання. Експерти розповіли, що буде з цінами на овочі до кінця року.

Цінову динаміку спрогнозував заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.

Читайте також:

Як зміняться ціни "борщового набору"

За словами представника Мінагро, цьогоріч аграрії планують збільшити промислове вирощування овочів "борщового набору" в низці регіонів України. З огляду на це, вже найближчої осені ціни почнуть стабілізуватися у міру зниження дефіциту. Загалом ситуація на овочевому ринку стане більш позитивною.

Заступник міністра уточнив, що обсяги промислового вирощування культур з борщового набору — моркви, цибулі, капусти, червоного буряку мають розширитися до 30% в центральних регіонах країни.

Зокрема, збільшать посіви томатів, на які виник дефіцит 2022 року. Під моркву, цибулю, капусту, червоний буряк розширять площі в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях. Збільшать посівні овочеві площі на 10−15%: в Одеській, частині Миколаївської, деокупованій Херсонській області.

"З осені ситуація на ринку овочів стабілізується. Ми очікуємо зменшення імпорту і, відповідно, врегулювання цін", — зазначає Висоцький.

Також він зауважив, що будуть розширені посівні площі під цукровий буряк на 25% більше проти попереднього року. Відтак, цукру для внутрішнього ринку теж вироблять достатньо. Згідно з прогнозами, близько півтора мільйона тонн при внутрішніх потребах 900 тис. тонн.

Що подорожчало найбільше

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні ціни на продукти харчування підвищилися на 31,5% за останній рік. Подорожчали всі без винятку категорії товарів, однак у подальшому з'являться фактори для зниження середніх споживчих цін.

Як зазначають експерти, на початку весни найбільше збільшились ціни на овочі — на 17,3%, на другому місці — яйця (на 1,8% більше), далі йдуть сир та м'який сир (на 1% дорожче). На інші продукти ціни зросли менше, ніж на 1%. Тоді як на соняшникову олію та хліб та хлібопродукти — зменшились.

На думку фахівців, зважаючи на тенденції минулих років, зокрема і військовий минулий рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на поточний рік, очікується сповільнення зростання і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування. Це станеться тоді, коли аграрії отримають перші урожаї.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Також повідомлялося, що в Україні у квітні 2023 року почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Загалом овочі стали ціновими лідерами навесні.