Ціни в Україні — як зміниться вартість борщового набору у 2023 році

"Борщовий набір": як зміняться ціни у 2023 році
В Україні у 2023 році ключові складові популярної страви, борщу, демонструють рекордне подорожчання. Експерти розповіли, що буде з цінами на овочі до кінця року.
Цінову динаміку спрогнозував заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.
Як зміняться ціни "борщового набору"
За словами представника Мінагро, цьогоріч аграрії планують збільшити промислове вирощування овочів "борщового набору" в низці регіонів України. З огляду на це, вже найближчої осені ціни почнуть стабілізуватися у міру зниження дефіциту. Загалом ситуація на овочевому ринку стане більш позитивною.
Заступник міністра уточнив, що обсяги промислового вирощування культур з борщового набору — моркви, цибулі, капусти, червоного буряку мають розширитися до 30% в центральних регіонах країни.
Зокрема, збільшать посіви томатів, на які виник дефіцит 2022 року. Під моркву, цибулю, капусту, червоний буряк розширять площі в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях. Збільшать посівні овочеві площі на 10−15%: в Одеській, частині Миколаївської, деокупованій Херсонській області.
"З осені ситуація на ринку овочів стабілізується. Ми очікуємо зменшення імпорту і, відповідно, врегулювання цін", — зазначає Висоцький.
Також він зауважив, що будуть розширені посівні площі під цукровий буряк на 25% більше проти попереднього року. Відтак, цукру для внутрішнього ринку теж вироблять достатньо. Згідно з прогнозами, близько півтора мільйона тонн при внутрішніх потребах 900 тис. тонн.
Що подорожчало найбільше
За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні ціни на продукти харчування підвищилися на 31,5% за останній рік. Подорожчали всі без винятку категорії товарів, однак у подальшому з'являться фактори для зниження середніх споживчих цін.
Як зазначають експерти, на початку весни найбільше збільшились ціни на овочі — на 17,3%, на другому місці — яйця (на 1,8% більше), далі йдуть сир та м'який сир (на 1% дорожче). На інші продукти ціни зросли менше, ніж на 1%. Тоді як на соняшникову олію та хліб та хлібопродукти — зменшились.
На думку фахівців, зважаючи на тенденції минулих років, зокрема і військовий минулий рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на поточний рік, очікується сповільнення зростання і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування. Це станеться тоді, коли аграрії отримають перші урожаї.
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.
Також повідомлялося, що в Україні у квітні 2023 року почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Загалом овочі стали ціновими лідерами навесні.