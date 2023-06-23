Цены на бензин — украинцев предупреждают о резком подорожании с 1 июля

Автомобильная заправочная станция. Фото: google.com

На украинском топливном рынке ожидается рост цен с 1 июля 2023 года. Эксперты рассказали, как именно изменится стоимость на АЗС в случае восстановления довоенных налогов на топливо.

Об этом рассказал руководитель спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает издание Today.ua.

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Как изменяться цены на топливо

По словам аналитика, в связи с планами властей возобновить довоенные акцизы на топливо и повысить налог на добавленную стоимость с нынешних 7 до 20% вырастут цены на автозаправочных станциях. При этом даже несколько больше, чем прогнозировали раньше. Ожидается, что в сетях стоимость бензина повысится примерно на 12 гривен на каждом литре.

В свою очередь стоимость дизельного топлива (ДТ) может вырасти приблизительно на 10 гривен за литр, автомобильный газ — на 5 гривен.

Как прогнозирует эксперт, уже в июле бензин А-95 в стране может подскочить в цене до 56,56 гривны за литр, дизель — до 53 гривен, газ — до 31,91 гривны.

Рябцев подчеркнул, что цены на АЗС могут измениться мгновенно в случае возврата налогов, в дальнейшем процесс повышения продлится еще какое-то время.

Некоторые сети на ажиотаже могут накрутить ценники и выше, чем ожидается. В частности, могут увеличить стоимость А-95 и на 15 гривен.

Сколько сейчас стоит топливо на АЗС

По данным портала Аuto.ria, 23 июня в сетях автомобильных заправочных станций ситуация с ценами на топливо стабильная. До этого стоимость ежедневно постепенно снижалась.

В среднем цена на горючее А-92 — 41,95 грн/л, что всего на одну копейку больше по сравнению с предыдущим днем. А-95+ стоит 47,04 грн/л, что тоже только на одну копейку выше. А-95 можно приобрести за 44,47 грн/л (-0,03 коп.).

Литр дизельного топлива в среднем стоит 42,89 грн. Автогаз установлен на уровне 21,81 грн.

Цены на АЗС. Источник: Аuto.ria

Что еще стоит знать

Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Да, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.