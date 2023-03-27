Цены в Украине — потребители могут жаловаться на завышенную стоимость продуктов

Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах
Украинцы вправе жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов питания в магазинах. Речь идет о тех, которые признаны правительством социально значимыми.
О том, что необходимо писать такие жалобы, напомнили в одном из Управлений Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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О каких социальных продуктах идет речь
Как отмечается, после поступления жалобы на цены специальная комиссия устроит проверку торговой точке. В ее состав входят представители полиции, органа местного самоуправления и Госпродпотребслужбы. Если предприниматели не устранят нарушение, придется уплатить штраф.
В перечне социально значимых продовольственных товаров следующие:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5 процента;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Как и куда подавать жалобу
Сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:
- на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
- по будням с 9:00 до 16:00 по номеру телефона (0532) 60-66-47;
- на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.
Для надлежащего рассмотрения обращений просят следующее:
- предоставить информацию о полном названии пищевого продукта (производителя пищевого продукта (название, адрес);
- наименование предприятия, осуществляющего свою деятельность в магазине, в частности его организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.);
- название и адрес предприятия;
- название и адрес магазина;
- добавить копии документов (при наличии).
Следует отметить, что в Украине контролируют также цены из перечня социально значимых на:
- лекарственные препараты;
- горюче-смазочные материалы.
Завышение цен в Киеве
Ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.
Тех ритейлеров, которые сознательно пошли на нарушение, привлекли к ответственности. В 2022 году выписали 170 таких штрафов на общую сумму 1 949 157 грн.
Только некоторые магазины выплатили добровольно в период январь-декабрь прошлого года только 342 тыс. грн. Остальные — обжалуют в судах.
Как выросли цены в 2022-м
По официальной статистике, лидировали в рейтинге удорожания в прошлом году транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.
Напомним, по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.
Ранее специалисты Национального банка Украины оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.