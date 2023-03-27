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Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

27 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — потребители могут жаловаться на завышенную стоимость продуктов
Речь идет о тех, которые признаны правительством социально значимыми
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы вправе жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов питания в магазинах. Речь идет о тех, которые признаны правительством социально значимыми.

О том, что необходимо писать такие жалобы, напомнили в одном из Управлений Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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О каких социальных продуктах идет речь

Как отмечается, после поступления жалобы на цены специальная комиссия устроит проверку торговой точке. В ее состав входят представители полиции, органа местного самоуправления и Госпродпотребслужбы. Если предприниматели не устранят нарушение, придется уплатить штраф.

В перечне социально значимых продовольственных товаров следующие:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72,5 процента;
  • батон;
  • масло подсолнечное рафинированное.

Как и куда подавать жалобу

Сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:

  • на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
  • по будням с 9:00 до 16:00 по номеру телефона (0532) 60-66-47;
  • на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.

Для надлежащего рассмотрения обращений просят следующее:

  • предоставить информацию о полном названии пищевого продукта (производителя пищевого продукта (название, адрес);
  • наименование предприятия, осуществляющего свою деятельность в магазине, в частности его организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.);
  • название и адрес предприятия;
  • название и адрес магазина;
  • добавить копии документов (при наличии).

Следует отметить, что в Украине контролируют также цены из перечня социально значимых на:

  • лекарственные препараты;
  • горюче-смазочные материалы.

Завышение цен в Киеве

Ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Тех ритейлеров, которые сознательно пошли на нарушение, привлекли к ответственности. В 2022 году выписали 170 таких штрафов на общую сумму 1 949 157 грн.

Только некоторые магазины выплатили добровольно в период январь-декабрь прошлого года только 342 тыс. грн. Остальные обжалуют в судах.

Как выросли цены в 2022-м

По официальной статистике, лидировали в рейтинге удорожания в прошлом году транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.

Напомним, по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.

Ранее специалисты Национального банка Украины оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.

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