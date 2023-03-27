Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах arrow

Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

27 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в України — споживачі можуть скаржитись на завищену вартість продуктів
Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці мають право скаржитися на завищену вартість деяких продуктів харчування у магазинах. Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими.

Про те, що необхідно писати такі скарги, нагадали в одному з Управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте також:

Про які соціальні продукти йдеться

Як зазначається, після надходження скарги на ціни спеціальна комісія влаштує перевірку торговій точці. До її складу входять представники поліції, органу місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби. Якщо підприємці не усунуть порушення, доведеться сплатити штраф.

У переліку соціально значущих продовольчих товарів такі:

  • крупа гречана;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) ;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) ;
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове жирністю 72,5 відсотка;
  • батон;
  • олія соняшникова рафінована.

Як і куди подавати скаргу

Повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:

  • на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;
  • у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;
  • на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Для належного розгляду звернень, просять наступне:

  • надати інформацію щодо повної назви харчового продукту (виробника харчового продукту (назва, адреса);
  • найменування суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у магазині, зокрема його організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо);
  • назву та адресу суб’єкта господарювання; назву та адресу магазину;
  • додати копії документів (за наявності).

Варто зауважити, що в Україні контролюють також ціни з переліку соціально значущих на:

  • лікарські препарати;
  • паливно-мастильні матеріали.

Завищення цін у Києві

Раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Тих рітейлерів, які свідомо йшли на порушення, притягнули до відповідальності. У 2022-му виписали 170 таких штрафів на загальну суму 1 949 157 грн.

Тільки деякі магазини виплатили добровільно у період січень-грудень минулого року лише 342 тис. грн. Інші оскаржують у судах.

Як зросли ціни у 2022-му

За офіційною статистикою, лідирували у рейтингу здорожчання минулого року транспорт, продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продукти та безалкогольні напої зросли у вартості на 26,6%.

Нагадаємо, за прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.

Раніше фахівці Національного банку України (НБУ) оцінили рівень споживчої інфляції у 2023 році. Запевняють, що вона скорочується другий місяць поспіль.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:35 ЗСУ відбили понад 40 атак і завдали успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу

Новина з відео

21:18 Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

21:15 Зовсім не по-весняному: синоптики розповіли про погоду на цей тиждень

21:14 Угорщина схвалила вступ Фінляндії в НАТО

20:58 Справа про зґвалтування на Закарпатті: усі деталі злочину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:51 У давньому храмі в Єгипті знайшли тисячі баранячих голів: для чого їх там розмістили

Ексклюзив

20:32Не лише Ребров: кандидати у тренери збірної України після Ротаня

20:22 На Київщині суддя отримав майже дев'ять років в'язниці за хабар: деталі

Новина з фото

20:19 Українські прикордонники захопили російський дрон з хімічною зброєю

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Новина з відео

21:18 Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

Новина з відео

18:58 Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:45 Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Новина з відео

16:25 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Актуальне по темі

None 27 Березень 21:35

ЗСУ відбили понад 40 атак і завдали успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу

None 27 Березень 21:19

Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

None 27 Березень 18:19

Зовсім не по-весняному: синоптики розповіли про погоду на цей тиждень

None 27 Березень 21:18

Угорщина схвалила вступ Фінляндії в НАТО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB