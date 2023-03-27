Ціни в України — споживачі можуть скаржитись на завищену вартість продуктів

Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими

Українці мають право скаржитися на завищену вартість деяких продуктів харчування у магазинах. Йдеться про ті, які визнані урядом соціально значущими.

Про те, що необхідно писати такі скарги, нагадали в одному з Управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Про які соціальні продукти йдеться

Як зазначається, після надходження скарги на ціни спеціальна комісія влаштує перевірку торговій точці. До її складу входять представники поліції, органу місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби. Якщо підприємці не усунуть порушення, доведеться сплатити штраф.

У переліку соціально значущих продовольчих товарів такі:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) ;

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) ;

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 72,5 відсотка;

батон;

олія соняшникова рафінована.

Як і куди подавати скаргу

Повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:

на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;

у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;

на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Для належного розгляду звернень, просять наступне:

надати інформацію щодо повної назви харчового продукту (виробника харчового продукту (назва, адреса);

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність у магазині, зокрема його організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо);

назву та адресу суб’єкта господарювання; назву та адресу магазину;

додати копії документів (за наявності).

Варто зауважити, що в Україні контролюють також ціни з переліку соціально значущих на:

лікарські препарати;

паливно-мастильні матеріали.

Завищення цін у Києві

Раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Тих рітейлерів, які свідомо йшли на порушення, притягнули до відповідальності. У 2022-му виписали 170 таких штрафів на загальну суму 1 949 157 грн.

Тільки деякі магазини виплатили добровільно у період січень-грудень минулого року лише 342 тис. грн. Інші — оскаржують у судах.

Як зросли ціни у 2022-му

За офіційною статистикою, лідирували у рейтингу здорожчання минулого року транспорт, продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продукти та безалкогольні напої зросли у вартості на 26,6%.

Нагадаємо, за прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.

Раніше фахівці Національного банку України (НБУ) оцінили рівень споживчої інфляції у 2023 році. Запевняють, що вона скорочується другий місяць поспіль.