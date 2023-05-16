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Укрэнерго просит украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы

16 мая 2023 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрэнерго просит украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы
Украинский электрик рядом с ЛЭП. Фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ночная российская атака не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре Украины. Однако людей призвали экономить электроэнергию в вечерние часы. Это поможет уменьшить нагрузку.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Состояние украинской энергосистемы

В энергосистеме снизился доступный объем мощности и резервов из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций, подвергшихся массированным обстрелам в течение осени-весны.

"Также продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", — говорится в сообщении.

Экономное потребление электроэнергии

В Укрэнерго подчеркнули, что помочь энергосистеме работать стабильно может каждый. Для этого нужно снизить потребление в вечерние часы, а именно с 19:00 до 22:00. Украинцев призвали выключать электроприборы или использовать их днем или ночью.

"В период пиков потребления энергосистема испытывает рост нагрузки. Чтобы обеспечить потребности всех потребителей, тепловые и гидроэлектростанции увеличивают производство электроэнергии. Однако во время летнего пика потребления на электростанциях проходит масштабная ремонтная кампания, позволяющая подготовиться к следующему отопительному сезону", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что энергоблоки, на которых производятся ремонты, некоторое время не могут производить электроэнергию. К тому же этим летом объемы работ намного больше, чем в предыдущие годы.

Как экономить электроэнергию

В настоящее время энергетики нуждаются в помощи украинцев, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

  • по возможности, переносить использование мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое;
  • стараться не включать одновременно мощные приборы (например, бойлер и стиральную машину);
  • не включать кондиционер в пиковые часы потребления. При использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли;
  • кипятить столько воды, сколько вам нужно в определенное время. Если у вас есть газовая плита – лучше кипятить воду на ней.

Напомним, летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.

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