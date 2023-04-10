Укрэнерго провела первый аукцион по экспорту электроэнергии

Укрэнерго провела аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову. Фото: Зеркало недели

Укрэнерго провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Аукцион

В сообщении говорится, что аукцион показал, что Украина продолжает экспортировать электроэнергию в другие страны, несмотря на военный конфликт на востоке Украины и связанные с ним риски.

Важно отметить, что доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах, что позволяет более гибко реагировать на изменение ситуации в энергетическом секторе. В частности, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Также согласуется возможность открытия экспорта в Словакию.

Минэнерго Украины приняло решение о возобновлении экспорта электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме. Это свидетельствует о том, что Украина стремится использовать свой энергетический потенциал и взаимодействовать с другими странами в регионе. Однако необходимо учитывать возможные риски, связанные с военным конфликтом в восточной Украине.

Напомним, что генерация энергосистемы Украины полностью и даже с запасом обеспечивает все потребности отечественных потребителей. Вместе с тем, из-за непогоды повреждены распределительные системы в Черновицкой области.