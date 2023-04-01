В Укрэнерго назвали ключевые компоненты для прохождения следующей зимы

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для подготовки страны к следующей зиме или возможным террористическим атакам требуется четыре ключевых компонента. Это физическая защита энергообъектов, восстановление генерации, оборудование и деньги.

Об этом Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.

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Следующий отопительный сезон

Кудрицкий отметил, что компания активно готовится к следующей зиме и принимает решения, которые позволят защитить объекты.

В плане компании — успеть к следующему отопительному сезону значительно усилить защиту объектов и сделать их более устойчивыми к вражеским ударам.

Один из ключевых компонентов — физическая защита объектов, то есть инженерные укрепления, которые позволят сделать подстанции более устойчивыми к возможным атакам. Другой компонент — восстановление генерации, в том числе гидро-, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме.

Кроме того, важно законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций. Важным компонентом является наличие денег, которые нужны для ремонта поврежденных энергообъектов, подстанций и сетей.

Кудрицкий подчеркнул, что наличие этих ключевых компонентов необходимо для того, чтобы подготовиться и прошли следующую зиму без таких стрессов и масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне.

Он также отметил, что компания сотрудничает с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины для защиты магистральной инфраструктуры и критически важных энергообъектов.

Напомним, в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.