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В Укрэнерго проинформировали о ситуации в энергосистеме: где непогода повредила инфраструктуру

7 апреля 2023 12:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Специалисты Укрэнерго контролируют ситуацию в энегосистеме Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Генерация энергосистемы Украины полностью и даже с запасом обеспечивает все потребности отечественных потребителей. Вместе с тем, из-за непогоды повреждены распределительные системы в Черновицкой области.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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Ситуация в отечественной энергосистеме

Украинская энергетическая система на 7 апреля полностью обеспечивает все потребности отечественных потребителей.

Кроме того, в энергосистеме даже имеется резерв мощности. Это увеличивает надежность работы системы.

Повреждение инфраструктуры

Вместе с тем неблагоприятная погода в западных регионах Украины повлияла на состояние инфраструктуры.

Известно повреждение в распределительных сетях Черновицкой области.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток", — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, в конце марта стало известно, что Энергоатом запустит ЛЭП, объединяющий украинскую и европейскую энергосистемы.

Фото: Укрэнерго

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