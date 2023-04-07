В Укрэнерго проинформировали о ситуации в энергосистеме: где непогода повредила инфраструктуру

Специалисты Укрэнерго контролируют ситуацию в энегосистеме Украины

Генерация энергосистемы Украины полностью и даже с запасом обеспечивает все потребности отечественных потребителей. Вместе с тем, из-за непогоды повреждены распределительные системы в Черновицкой области.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Читайте также:

Ситуация в отечественной энергосистеме

Украинская энергетическая система на 7 апреля полностью обеспечивает все потребности отечественных потребителей.

Кроме того, в энергосистеме даже имеется резерв мощности. Это увеличивает надежность работы системы.

Повреждение инфраструктуры

Вместе с тем неблагоприятная погода в западных регионах Украины повлияла на состояние инфраструктуры.

Известно повреждение в распределительных сетях Черновицкой области.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток", — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, в конце марта стало известно, что Энергоатом запустит ЛЭП, объединяющий украинскую и европейскую энергосистемы.

Фото: Укрэнерго