Укрнафта прекрасно чувствует себя после Коломойского – какие прибыли принесла компания

АЗС "Укрнафта". Фото: Ukrnafta

Крупнейшая нефтяная компания "Укрнафта", год назад перешедшая в подчинение государства, впервые принесла прибыли больше, чем за все предыдущие 15 лет. Как известно, до этого компания находилась в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом рассказал эксперт сферы энергетики Сергей Куюн.

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По его словам, результаты национализации превысили все ожидания. Только за первое полугодие текущего года "Укрнафта" получила 14 млрд гривен прибыли.

"Господа, счет на табло. 14 млрд за полгода, ожидаем, что по результатам года — до 20 млрд чистой прибыли", — сообщил эксперт.

Он отметил, что за время пребывания "Укрнафты" под контролем Коломойского были недополучены сотни миллиардов гривен.

"Я даже не могу представить, сколько денег утекло из полугосударственной компании за все эти годы. Понятен только порядок цифр — сотни миллиардов гривен. При этом выводились они до последнего, даже несмотря на вторжение в начале 2022 года", — написал он.

Источник: Facebook Сергея Куюна

Куюн отметил, что за такой результат следует благодарить не только производственным программам или инвестициям, это является следствием разрушения схем и латания дыр, из-за которых деньги компании, очевидно, оседали в карманах "Привата".

Такую прибыль обеспечили:

переход на закупку услуг по рыночным ценам (перевозка горючего в авто и по железной дороге, банковский эквайринг и т.д. — все обходилось втридорога через аффилированные фирмы);

продажа сырья и нефтепродуктов по рыночной стоимости (нефть и автогаз продавались в разы дешевле, в частности "Привата");

запуск собственной продажи талонов и карточек на горючее";

сокращение штата региональных офисов "Укрнафты", работавших на региональный бизнес "Привата".

Также началось инвестирование в восстановление технической базы для увеличения добычи нефти и газа, чего в последние годы фактически не было. Ожидается, что первые результаты от инвестиций станут заметны в следующем году.

Что еще стоит знать

Напомним, Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу государственного ПриватБанка об отмене судебного запрета на возврат 245 автозаправочных станций, которыми до сих пор распоряжались компании из орбиты бывших владельцев банка.

Также мы писали, что одна из крупнейших нефте- и газодобывающих компаний Украины "Укрнафта", длительно контролируемая менеджментом Игоря Коломойского, после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок горючего для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.