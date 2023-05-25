Укрнафта резко увеличила объемы поставок топлива армии

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: google.com

Крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.

Об этом рассказали в компании, пишет Укринформ.

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Как отметили в "Укрнафте", за время нахождения в собственности государства предприятие увеличило объемы поставок горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в три раза. В свою очередь, в Министерстве обороны Украины в ответе на информационный запрос заявили, что "Укрнафта" полностью выполняет все взятые на себя обязательства по обеспечению топливом украинской армии.

"Претензий со стороны Минобороны к поставкам топлива нет", — подчеркнули в ведомстве.

Национализация Укрнафты

В ноябре прошлого года украинские власти, основываясь на законе "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения", приняли решение о принудительной национализации акций ряда стратегически важных предприятий. Среди них - "Укрнафта", "Укртатнафта", подконтрольные группе "Приват".

Как пояснили в Офисе Президента (ОП), такое решение было принято из-за угрозы национальной безопасности. Обеспечение горючим украинских военных было одной из ключевых причин принудительного перехода "Укрнафты" и "Укртатнафты" в собственность государства.

Представитель ОП Ростислав Шурма пояснил, что в свое время "Укрнафта" не захотела снабжать нефтепродуктами украинскую армию. Это в итоге и послужило причиной изъятия акций.

Напомним, на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с запретом ресурса российского происхождения.

Ранее мы писали, что "Укрнафта" планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.