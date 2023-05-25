Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Укрнафта резко увеличила объемы поставок топлива армии arrow

Укрнафта резко увеличила объемы поставок топлива армии

25 мая 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укрнафта резко увеличила объемы поставок топлива армии
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.

Об этом рассказали в компании, пишет Укринформ.

Читайте также:

Обеспечение ВСУ отечественным горючим

Как отметили в "Укрнафте", за время нахождения в собственности государства предприятие увеличило объемы поставок горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в три раза. В свою очередь, в Министерстве обороны Украины в ответе на информационный запрос заявили, что "Укрнафта" полностью выполняет все взятые на себя обязательства по обеспечению топливом украинской армии.

"Претензий со стороны Минобороны к поставкам топлива нет", — подчеркнули в ведомстве.

Национализация Укрнафты

В ноябре прошлого года украинские власти, основываясь на законе "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения", приняли решение о принудительной национализации акций ряда стратегически важных предприятий. Среди них - "Укрнафта", "Укртатнафта", подконтрольные группе "Приват".

Как пояснили в Офисе Президента (ОП), такое решение было принято из-за угрозы национальной безопасности. Обеспечение горючим украинских военных было одной из ключевых причин принудительного перехода "Укрнафты" и "Укртатнафты" в собственность государства.

Представитель ОП Ростислав Шурма пояснил, что в свое время "Укрнафта" не захотела снабжать нефтепродуктами украинскую армию. Это в итоге и послужило причиной изъятия акций.

Напомним, на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с запретом ресурса российского происхождения.

Ранее мы писали, что "Укрнафта" планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас