Пальне в Україні перевірятимуть ретельніше

Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush

На українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

Це передбачено відповідною постановою №1147, ухваленою урядом.

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Як відбуватимуться перевірки пального

За словами заступника голови Міністерства енергетики Миколи Колісника, Україна вищевказаною постановою заборонила постачання з-за кордону пального невідомого походження.

Заборона стосуватиметься:

сирої нафти та нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід;

нафти з нафтопродуктами, одержаних з бітумінозних порід, крім сирих, та продуктів (вміст яких — 70 мас.% і більше нафти та нафтопродуктів);

газів нафтових та інших вуглеводнів у газоподібному стані;

моторного альтернативного палива;

біодизелю чи суміші, що не мають чи мають менше 70 мас.% нафти та нафтопродуктів, які отримані із бітумінозних порід.

Як запевнив керівник державної Укрнафти Сергій Корецький, відтепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагатимуть сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.

"Не у всіх цих країн взагалі є нафтопереробка. Це було дешево, тому деякі трейдери закривали очі на співпрацю з ворогом. Відтепер лазівки закриті", — зазначив Сергій Корецький.

Російське пальне на ринку України

До даної заборони після запровадженого ембарго на російські нафтопродукти з лютого 2023 року російський ресурс продовжував надходити на український ринок під виглядом постачань з низки нібито інших країн.

Так, російський скраплений газ завозили з осені 2022-го під виглядом продукції з Польщі, Литви, Латвії, а російське дизпаливо експортували з таких країн: Албанія, Єгипет, Марокко, Туніс, Алжир, Туреччина, Індія.

Більше про пальне

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.