Укрпочта на Prozorro.Sale продала старые посылки – какую сумму получила

Отделение Укрпочты. Фото: novyny.pro

В компании почтовой связи "Укрпочта" рассказали о результатах первого аукциона на портале электронных торгов Prozorro по продаже неврученных посылок. В нем приняло участие более 50 участников.

Об этом информирует пресс-центр компании.

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Распродажа старых посылок Укрпочты

Речь идет об отправлениях, которые не дождались за более чем полугода своих владельцев. Их благодаря возможностям Prozorro.Sale все распродадут, а вырученные средства покроют расходы на логистику и хранение.

Гендиректор Игорь Смилянский рассказал, что в рамках первого аукциона по продаже посылок на площадке Прозорро.Продажи действовали достаточно простые правила:

10 гривен за каждую посылку по начальной цене;

аукцион с ростом стоимости.

Открыли первую распродажу посылок со многими желающими, ведь на аукцион пришло 56 участников.

В итоге победители заплатили 120 тыс. гривен за четыре паллета по 100 посылок.

При этом стартовая цена начиналась с 1,2 тыс. гривен за паллету или 4,8 тыс. гривен за четыре.

"Думаю, очень неплохой результат для начала. Так что следите за нашими новостями и приходите на следующие аукционы. Если купили что-нибудь интересное, снимайте ролики в соцсетях, как это делают за границей вот так — 5,3 миллиона просмотров", — написал Смилянский.

Проблема старых посылок в мире

Он рассказал, что за последние годы в Укрпочте накопились тысячи посылок, которые не были забраны клиентами за более чем шесть месяцев по разным причинам. За основу взяли мировую практику. Так, стоимость возвращенных или незабранных посылок e-commerce в мире превысила 220 млрд долларов в 2023 году или 16% от объема продаж. Такие невозвращенные товары только в Соединенных Штатах генерируют до 16 млн тонн выбросов (СO2 emissions) или 2,9 млрд тонн мусора каждый год.

"Понимая эту проблему, лидеры рынка начинают с ней бороться. Один из путей — это продажа таких товаров, чтобы они не оказывались на свалках. Объем этого бизнеса перепродажи — 644 миллиарда долларов. Тысячи людей совершили покупку и сделали перепродажу этих товаров своим бизнесом", — отметил гендиректор Укрпочты.

Незабранные посылки. Источник: ТГ Игоря Смилянского

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Укрпочта устроила аукцион на портале электронных торгов Prozorro по распродаже неврученных посылок. Также планируют распродать подержанную технику.

Также сообщали, что эта компания объявила о намерениях распродать на "Prozorro.Продажи" свой старый транспорт. Вырученные средства хотят пустить на обновление автопарка.