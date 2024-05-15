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Укрпошта показала результати аукціону з продажу посилок

15 травня 2024 13:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Укрпошта на Prozorro.Sale продала старі посилки — яку суму отримала
Відділення Укрпошти. Фото: novyny.pro
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У компанії поштового зв'язку "Укрпошта" розповіли про результати першого аукціону на порталі електронних торгів Prozorro з продажу невручених посилок. У ньому взяли участь більше 50 учасників.

Про це інформує пресцентр компанії.

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Розпродаж старих посилок Укрпошти

Йдеться про відправлення, які не дочекалися за понад пів року своїх власників. Їх завдяки можливостям Prozorro.Sale всі розпродадуть, а отримані кошти покриють витрати на логістику та зберігання.

Гендиректор Ігор Смілянський розповів, що у рамках першого аукціону з продажу посилок на майданчику Прозорро.Продажі діяли доволі прості правила:

  • 10 гривень за кожну посилку за початковою ціною;
  • аукціон зі зростанням вартості.

Відкрили перший розпродаж посилок з багатьма охочими, адже на аукціон прийшло 56 учасників.

У підсумку переможці сплатили 120 тис. гривень за чотири палети по 100 посилок.

При цьому стартова ціна починалась з 1,2 тис. гривень за палету або 4,8 тис. гривень за чотири.

"Думаю, дуже непоганий результат для початку. Тож слідкуйте за нашими новинами та приходьте на наступні аукціони. Якщо купили щось цікаве, знімайте ролики в соцмережах, як це роблять за кордоном ось так — 5,3 мільйона переглядів", — написав Смілянський.

Проблема старих посилок у світі

Він розповів, що за останні роки в Укрпошті накопичились тисячі посилок, які не були забрані клієнтами за більше, ніж шість місяців з різних причин. За основу взяли світову практику. Так, вартість повернутих або незабраних посилок e-commerce у світі перевищила 220 млрд доларів у 2023 році або 16% від обсягу продажів. Такі неповернуті товари лише в Сполучених Штатах генерують до 16 млн метричних тонн викидів (СO2 emissions) або 2,9 млрд тонн сміття кожен рік.

"Розуміючи цю проблему, лідери ринку починають з нею боротись. Один із шляхів — це продаж таких товарів, щоб вони не опинялись на сміттєзвалищах. Обсяг цього бізнесу перепродажу  644 мільярда доларів. Тисячі людей зробили покупку та перепродаж цих товарів своїм бізнесом", — зазначив гендиректор Укрпошти.

 

посилки
Незабрані посилки. Джерело: ТГ Ігоря Смілянського

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Укрпошта влаштувала аукціон на порталі електронних торгів Prozorro з розпродажу невручених посилок. Також планують розпродати стару техніку.

Також ми писали, що ця компанія оголосила про намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий транспорт. Отримані кошти хочуть пустити на оновлення автопарку.

Укрпошта
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Ігор Смілянський
посилки
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