Укрпошта на аукціоні Prozorro розпродала цікаві лоти — деталі

Посилка Укрпошти. Фото: Facebook.com/Ukrposhta

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" влаштував аукціон на порталі електронних торгів Prozorro з розпродажу невручених посилок. Йдеться про відправлення, які так і не дочекалися за понад пів року своїх власників.

Про це інформує пресцентр Укрпошти.

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Розпродаж посилок на Prozorro

Як розповіли у компанії, спостерігаються ситуації, коли клієнти не приходять за своїми посилками два тижні. Тому всі такі відправлення змушені повертати на склад. Є випадки, коли посилки по цілих пів року перебувають на складі, забуті своїми власниками.

Завдяки можливостям Prozorro.Sale, тепер такі посилки не викидають і не знищують, а розпродають. Такий підхід дозволяє компенсувати витрати на логістику та зберігання.

"Усе законно, прозоро й компенсує наші витрати на логістику та зберігання", — пояснили у компанії.

У пресслужбі уточнили, що насправді перейняли досвід світових логістичних компаній. Тому такий підхід не є інноваційним в Укрпошті.

Результати аукціонів перевершили очікування, адже вдалося отримати за старі посилки у 25 разів більше, ніж розраховували.

"Проте ми спробували й вийшло гарно — на аукціоні отримали у 25 разів дорожче, ніж очікували", — розповіли в Укрпошті, закликавши громадян не залишати відправлення без нагляду.

Аукціони з розпродажу старих авто Укрпошти

Днями Укрпошта влаштувала розпродаж авто зі свого автопарку. Ця подія викликала неабиякий інтерес у суспільстві. Гендиректор Ігор Смілянський пояснив, що компанія не може самовільно передавати кудись техніку, а завдяки електронним торгам — всі охочі можуть придбати авто, виручені кошти підуть на функціонування точок Укрпошти.

Він оприлюднив абсолютно приголомшливий результат від перших семи аукціонів у системі "Prozorro. Продажі". Компанія отримала 3,281 млн гривень, що на 60% більше від очікуваної ціни.

Ігор Смілянський переконаний у правильності рішення, а критикам анонсував розпродаж не лише авто, а й старих комп'ютерів. Він наголосив, що компанія функціонує під час війни без жодних дотацій з бюджету, а попереду — складна зима.

"175 мільйонів доларів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків", — додав Смілянський.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" провів уже 10 аукціонів на "Prozorro.Продажі" з продажу старих автомобілів. Внаслідок чого вдалося отримати майже 4 млн гривень.

Також повідомлялося, що "Укрпошта" оголосила, що має намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий транспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.