Укрпочта на аукционе Prozorro распродала интересные лоты — детали

Посылка "Укрпочты". Фото: Facebook.com/Ukrposhta

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" устроил аукцион на портале электронных торгов Prozorro по распродаже неврученных посылок. Речь идет об отправках, которые так и не дождались за более чем полугода своих владельцев.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрпочты".

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Распродажа посылок на Prozorro

Как рассказали в компании, наблюдаются ситуации, когда клиенты не приходят за своими посылками две недели. Потому все такие отправления вынуждены возвращать на склад. Есть случаи, когда посылки по полгода находятся на складе, забытые своими владельцами.

Благодаря возможностям Prozorro.Sale, теперь такие посылки не выбрасывают и не уничтожают, а распродают. Такой подход позволяет компенсировать затраты на логистику и хранение.

"Все законно, прозрачно и компенсирует наши расходы по логистике и хранению", — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что на самом деле переняли опыт мировых логистических компаний. Поэтому такой подход не инновационный в Укрпочте.

Результаты аукционов превзошли ожидания, ведь удалось получить за старые посылки в 25 раз больше, чем рассчитывали.

"Однако мы попробовали и получилось хорошо — на аукционе получили в 25 раз дороже, чем ожидали", — рассказали в Укрпочте, призвав граждан не оставлять отправку без присмотра.

Аукционы по распродаже подержанных авто Укрпочты

На днях Укрпочта устроила распродажу авто из своего автопарка. Это событие вызвало большой интерес в обществе. Гендиректор Игорь Смилянский пояснил, что компания не может самовольно передавать куда-то технику, а благодаря электронным торгам все желающие могут приобрести авто, вырученные средства пойдут на функционирование точек Укрпочты.

Он обнародовал совершенно ошеломляющий результат от первых семи аукционов в системе "Prozorro. Продажи". Компания получила 3,281 млн гривен, что на 60% больше ожидаемой цены.

Игорь Смилянский убежден в правильности решения, а критикам анонсировал распродажу не только автомобилей, но и старых компьютеров. Он подчеркнул, что компания функционирует во время войны без дотаций из бюджета, а впереди — сложная зима.

"$175 миллионов дотаций получила Почта Польши от ЕС на 2024 год. Укрпочта готовится к сложной зиме, покупает дрова, печи, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме нас никого нет и никого не будет. На это мы не получаем помощь от государства и, напротив, будем пытаться платить больше налогов", — добавил Смилянский.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" провел уже 10 аукционов на "Prozorro.Продаже" по продаже подержанных автомобилей. В результате чего удалось получить почти 4 млн гривен.

Также сообщалось, что "Укрпочта" объявила, что намерена распродать на "Prozorro.Продаже" свой старый транспорт. Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.