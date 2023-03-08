Укрпочта закупит бензовозы для работы на освобожденных территориях

Бензовозы позволят быстро начать работу на освобожденных территориях

Акционерное общество "Укрпочта" планирует закупить полуприцепы-топливозаправщики на онлайн-торгах. В компании объяснили, что это нужно для работы на освобожденных от оккупации территорий.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в соцсети Facebook.

Как будет работать Укрпочта

Ожидается, что закупленные бензовозы позволят быстро начать работу на освобожденных от оккупации территориях, пока возобновят работу автозаправочные станции.



"Сегодня делаем очередной шаг и объявляем торги на закупку полуприцепов-топливозаправщиков, которые позволят быстро начать работу, пока будет возобновлена АЗС. Покупаем, как всегда, честно и Прозорро", — говорится в сообщении.

Согласно информации, обнародованной на сайте "Прозорро", речь идет о покупке двух бензовозов по цене за одну единицу, не превышающую 5 млн грн. Срок поставки — до 31 августа 2024 года.

Смелянский отметил, что "Укрпочта" заблаговременно готовится работать на освобожденных территориях.

"После моих поездок в Луганскую область, фото Марьинки и Бахмута понимаем, что нас ждет уничтоженная инфраструктура, однако мы знаем, как и что делать", — рассказал он.

Гендиректор пояснил, что за год войны в отдельных регионах компания полностью перешла на передвижные почтовые отделения.

Их также запускают первыми на деоккупированных территориях, поскольку физические отделения обычно полностью разрушены.

В Укрпочте рассказали о планах оборудовать контейнерные отделения. Поэтому обеспечение деоккупированных территорий является одним из приоритетов.

Напомним, что теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.

Также мы писали, что в Украине происходит обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дія". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.