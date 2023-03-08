Укрпошта закупить бензовози для роботи на звільнених територіях

Укрпошта закупить бензовози, аби працювати на звільнених територіях
Акціонерне товариство "Укрпошта" планує закупити напівпричепи-паливозаправники на онлайн-торгах. У компанії пояснили, що це потрібно для роботи на звільнених від окупації територіях.
Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у соцмережі Facebook.
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Як працюватиме Укрпошта
Очікується, що закуплені бензовози дадуть можливість швидко розпочати роботу на звільнених від окупації територіях, поки поновлять роботу автозаправні станції.
"Сьогодні робимо черговий крок й оголошуємо торги на закупівлю напівпричепів-паливозаправників, які дадуть можливість швидко розпочати роботу, поки буде поновлено АЗС. Купуємо, як завжди, чесно й Прозорро", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті "Прозорро", йдеться про купівлю двох бензовозів за ціною за одну одиницю, що не перевищує 5 млн грн. Термін постачання — до 31 серпня 2024 року.
Смілянський зазначив, що "Укрпошта" завчасно готується працювати на звільнених територіях.
"Після моїх поїздок на Луганщину, фото Мар‘їнки і Бахмута розуміємо, що нас чекає знищена інфраструктура, проте ми знаємо, як і що робити", — розповів він.
Гендиректор пояснив, що за рік війни в окремих регіонах компанія повністю перейшла на пересувні поштові відділення.
Їх також запускають першими на деокупованих територіях, оскільки фізичні відділення зазвичай повністю зруйновано.
В Укрпошті розповіли про плани обладнати контейнерні відділення. Тому забезпечення деокупованих територій пальним є одним із пріоритетів.
Нагадаємо, що відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS.
Також ми писали, що в Україні відбувається обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.