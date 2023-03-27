Укрпочта введет новую услугу для тех, кто занимается онлайн-торговлей

Сервис станет доступен с 1 апреля 2023 года

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" введет новую услугу. Касается она тех, кто занимается торговлей в интернете.

Такая информация содержится на сайте компании.

Как отмечается, услуга станет доступна с 1 апреля 2023 года. Речь идет о сервисе под названием "Мелкий пакет PRIME". Его разработала Международная почтовая компания IPC для формата продаж в интернете.

Услуга будет удобна для постоянных клиентов Укрпочты, которые экспортируют свои товары, продавая онлайн.

Примечательно, что услуга будет действовать в 67 странах, включая Канаду, Великобританию, Германию, Австралию и другие страны. Во Франции услуга будет доступна с 1 мая.

Она будет дешевле на 8% по сравнению с сервисом "Мелкий рекомендованный пакет", которым пользуется почти 80% отправителей из Украины.

Сервис "Мелкий пакет PRIME" позволяет:

производить доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи;

приоритетный порядок обработки в государстве назначения и отслеживания заказа во всех странах сети.

Оформить услугу можно в онлайн-сервисах: системе АРI, личном кабинете и мобильном приложении. Во время тестового режима, до 1 мая, оформление будет доступно только в личном кабинете.

При этом новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправки в стране назначения.

Ранее Укрпочта снизила тарифы на доставку:

посылок в Литву, Латвию, Эстонию на -45% — с 1 января;

на EMS-отправление в Польшу на -75% — с 1 января;

посылок в Германию на -60% — с 1 апреля.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинская логистическая компания "Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.