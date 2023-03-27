Укрпошта введе нову послугу для тих, хто займається онлайн-торгівлею

Укрпошта запровадить нову послугу для тих, хто займається онлайн-торгівлею
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запровадить нову послугу. Стосуватиметься вона тих, хто займається торгівлею в інтернеті.
Така інформація міститься на сайті компанії.
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Як зазначається, послуга стане доступна з 1 квітня 2023 року. Йдеться про сервіс під назвою "Дрібний пакет PRIME". Його розробила Міжнародна поштова корпорація IPC для формату продажів в інтернеті.
Послуга буде зручною для постійних клієнтів Укрпошти, які експортують свої товари, продаючи онлайн.
Примітно, що послуга діятиме у 67 країнах, зокрема у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії та інших країнах. У Франції послуга буде доступною з 1 травня.
Вона буде дешевшою на 8% порівняно з сервісом "Дрібний пакет рекомендований", яким користується майже 80% відправників з України.
Сервіс "Дрібний пакет PRIME" дозволяє робити доставку:
- замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису;
- пріоритетний порядок обробки у державі призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі.
Оформити послугу можна в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. Під час тестового режиму, до 1 травня, оформлення буде доступне тільки в особистому кабінеті.
При цьому нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення.
Раніше Укрпошта знизила тарифи на доставку:
- посилок у Литву, Латвію, Естонію на -45% — з 1 січня;
- на EMS-відправлення у Польщу на -75% — з 1 січня;
- посилок у Німеччину на -60% — з 1 квітня.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.
Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.