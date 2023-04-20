У Укрпочты будет свой банк — планируют передать национализированный PINbank

Приложение финучреждения PINbank. Фото: google.com

Украинский государственный оператор почты может получить в управление ранее национализированный PINBank. Это приблизит АО "Укрпочта" к выходу на банковский рынок.

О таких планах компании рассказал руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью Mind.

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Передача PINBank Укрпочте

Как отметил Новиков, правительство может принять передачу контрольного пакета акций PINbank в уставный капитал Укрпочты.

"Акции российского PINbank (Первый Инвестиционный Банк), надеюсь, передадут в уставный капитал Укрпочты — на прошлой неделе этот вопрос рассматривала экспертная группа на своем первом заседании", — отметил глава НАПК.

Он добавил, что соответствующую экспертную группу создали 31 марта.

Руководитель Укрпочты Игорь Смилянский положительно прокомментировал идею передачи финучреждения.

"Меньше наличных денег, меньше рисков и меньше коррупции. Спасибо главе НАПК Александру Новикову за поддержку. Уверен, Укрпочта сможет приобщиться, не на словах, а действенно, к созданию современной антикоррупционной инфраструктуры. Ну и конечно, если глава НАПК за, то те, кто против банка Укрпочты, против борьбы с коррупцией, я так считаю", — написал он в Telegram-канале.

Больше об Укрпочте

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" введет новую услугу. Касается она тех, кто занимается торговлей в интернете.

Также мы писали, что Укрпочта планирует закупить полуприцепы-топливозаправщики на онлайн-торгах. В компании объяснили, что это нужно для работы на освобожденных от оккупации территориях.