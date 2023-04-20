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Укрпочте могут передать национализированный PINbank: что известно

20 апреля 2023 10:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
У Укрпочты будет свой банк — планируют передать национализированный PINbank
Приложение финучреждения PINbank. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский государственный оператор почты может получить в управление ранее национализированный PINBank. Это приблизит АО "Укрпочта" к выходу на банковский рынок.

О таких планах компании рассказал руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью Mind.

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Передача PINBank Укрпочте

Как отметил Новиков, правительство может принять передачу контрольного пакета акций PINbank в уставный капитал Укрпочты.

"Акции российского PINbank (Первый Инвестиционный Банк), надеюсь, передадут в уставный капитал Укрпочты на прошлой неделе этот вопрос рассматривала экспертная группа на своем первом заседании", отметил глава НАПК.

Он добавил, что соответствующую экспертную группу создали 31 марта.

Руководитель Укрпочты Игорь Смилянский положительно прокомментировал идею передачи финучреждения.

"Меньше наличных денег, меньше рисков и меньше коррупции. Спасибо главе НАПК Александру Новикову за поддержку. Уверен, Укрпочта сможет приобщиться, не на словах, а действенно, к созданию современной антикоррупционной инфраструктуры. Ну и конечно, если глава НАПК за, то те, кто против банка Укрпочты, против борьбы с коррупцией, я так считаю", — написал он в Telegram-канале.

Больше об Укрпочте

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" введет новую услугу. Касается она тех, кто занимается торговлей в интернете.

Также мы писали, что Укрпочта планирует закупить полуприцепы-топливозаправщики на онлайн-торгах. В компании объяснили, что это нужно для работы на освобожденных от оккупации территориях.

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