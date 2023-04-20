Укрпошта матиме свій банк — планують передати націоналізований PINbank

Застосунок фінустанови PINbank. Фото: google.com

Український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизить АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.

Про такі плани компанії розповів керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю Mind.

Читайте також:

Як зазначив Новіков, уряд може ухвалити передачу контрольного пакета акцій PINbank в статутний капітал Укрпошти.

Передача PINBank Укрпошті

"Акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал Укрпошти — минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", — зазначив голова НАЗК.

Він додав, що відповідну експертну групу створили 31 березня.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський позитивно прокоментував ідею передачі фінустанови.

"Менше готівки, менше ризиків та менше корупції. Дякую голові НАЗК Олександру Новікову за підтримку. Впевнений, Укрпошта зможе долучитись, не на словах, а дієво, до створення сучасної антикорупційної інфраструктури. Ну і звісно, якщо голова НАЗК за, то ті, хто проти банку Укрпошти, проти боротьби з корупцією, я так вважаю", — написав він у Telegram-каналі.

Більше про Укрпошту

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запровадить нову послугу. Стосуватиметься вона тих, хто займається торгівлею в інтернеті.

Також ми писали, що Укрпошта планує закупити напівпричепи-паливозаправники на онлайн-торгах. У компанії пояснили, що це потрібно для роботи на звільнених від окупації територіях.