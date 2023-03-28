Правительство обещает некоторым гражданам 25 тыс. грн помощи

Безработные смогут получить специальные ваучеры

В Украине безработные смогут получить специальные ваучеры на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение. Сумма будет составлять 25 тысяч гривен.

Это утверждено решением правительства, которое расширяет круг лиц на такое право.

Обновление механизма переподготовки

"Речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен, который предоставляет Центр занятости, чтобы люди могли овладеть новыми навыками и профессией и найти востребованную на рынке труда работу", — отметили в Кабинете министров.

Так, граждане, которые не имеют работы, смогут по своему усмотрению выбирать учебное заведение для овладения новой профессией и в случае необходимости место жительства на период получения образования. Зачислять в учебные заведения, а также обеспечивать местом жительства будут на основании сертификата на обучение и проживание.

Безработным будет позволено обучаться и непосредственно у работодателя на рабочем месте индивидуально или путем стажировки. В свою очередь, работодатели будут проводить предварительный отбор граждан, которые проявили желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или учиться по дуальной форме, до получения ими сертификатов.

Что еще нужно знать

Напомним, некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Также мы писали, что в Украине к началу марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.