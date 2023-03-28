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Уряд обіцяє деяким громадянам 25 тис. грн допомоги

28 березня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Уряд обіцяє деяким громадянам 25 тис. грн допомоги
Безробітні зможуть отримати спеціальні ваучери
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні безробітні зможуть отримати спеціальні ваучери на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання. Сума становитиме 25 тисяч гривень.

Це затверджено рішенням уряду, яке розширює коло осіб на таке право.

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"Йдеться про ваучер у розмірі понад 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, щоб люди могли опанувати нові навички та професію та знайти затребувану на ринку праці роботу", — зазначили в Кабінеті Міністрів

Так, громадянам, котрі не мають роботи, зможуть на власний розсуд обирати заклад освіти для опанування нової професії та в разі потреби місце проживання на період здобуття освіти. Зараховуватимуть у навчальні заклади, а також забезпечуватимуть місцем проживання на підставі сертифіката на навчання та проживання.

Безробітним буде дозволено навчатися і безпосередньо у роботодавця на робочому місці індивідуально чи шляхом стажування. Своєю чергою, роботодавці будуть здійснювати попередній відбір громадян, які проявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці чи навчатися за дуальною формою, до отримання ними сертифікатів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Також ми писали, що в Україні на початок березня налічується 150 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни.

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