Правительство поддержало выделение дополнительно более 500 млрд грн на армию: подробности

Дополнительные средства правительство, в частности, планирует направить на выплаты военным

Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что известно о законопроекте

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", — написал глава украинского правительства

Шмыгаль отметил, что благодаря поддержке международных союзников, Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию.

По его словам, в проекте закона также предлагается направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования.

Премьер добавил, что рассчитывает на поддержку документа Верховной Радой.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 и 100 тысяч гривен, введенных постановлением Кабинета министров Украины 28 февраля 2022 года.

Министр обороны Украины объяснил, по какому принципу теперь будут финансировать военных. Солдаты, которые захотят получать больше, смогут сами попроситься на линию столкновения.