Тарифы на газ — льготы для теплопоставщиков планируют продлить

Работник Нафтогаза. Фото: naftogaz

В Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующие предложения прописаны в проекте постановления правительства, обнародованном для обсуждения на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).

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Необходимость продления льготных тарифов

Как отмечается, речь идет о действии постановления правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка голубого топлива по льготным ценам.

В пояснительной записке к проекту ведомство указало, что исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по поставке горячей воды в населенных пунктах страны, определения предпосылок для подготовки к отопительному периоду 2024-2025, возникает потребность в продлении поставки газа производителям тепловой энергии на условиях действия положения до 15.04.2025 года.

Так, предлагают установить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять голубое топливо по следующим ценам:

на нужды производства теплоэнергии для предоставления услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды населению — 7,42 тыс. гривен с учетом НДС за 1 тыс. куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

для бюджетных учреждений — 16,39 тыс. гривен (вместе с НДС) за 1 тыс. куб. метров газа (без тарифа на услугу по транспортировке).

Изменение формулы расчетов

Также предлагают изменить формулу расчетов. Так, сейчас:

65% перечисляют на внебюджетный счет Нафтогаз Трейдинг, в орган Казначейства;

35% — на небюджетные счета теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, открытых в органах Казначейства, для осуществления платежей.

По предложению, в неотапливаемый период хотят распределить средства для производителей теплоэнергии, не осуществляющих производство горячей воды:

0% — на внебюджетный счет Нафтогаз Трейдинг;

100% — на внебюджетные счета теплопоставщиков и теплогенерирующих организаций для платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг снова рассматривают возможность повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод водоканалов. Рост цен предлагают осуществить в две волны в 2024 году.

В компании по снабжению электроэнергией Yasno уточнили детали начисления штрафов и пени из-за задолженности. Также известно, когда начнутся первые обесточивания неплательщиков.