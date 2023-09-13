Газ для украинцев — Кабмин принял важное решение по Нафтогазу

Работник газовой сферы. Фото: Naftogaz

Украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды" (ППН). Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Об этом рассказал правительственный представитель Верховной Рады Украины (ВРУ) Тарас Мельничук в Telegram.

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Поставщик "последней надежды"

Как известно, правительство определяет поставщика последней надежды специально для того, чтобы в случае невыполнения обязанностей поставщиками газа клиенты не остались без ресурса. Такое может произойти, если клиенты остались без обслуживания из-за задолженности или потому, что больше никто не способен по определенным техническим причинам поставлять ресурс.

Полномочия ГК "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" подошли к концу 23 июля текущего года по истечении срока, который законодательство "О рынке природного газа" дает на выполнение соответствующих обязанностей. Газопоставщик поставлял "голубое топливо" как ППН в течение трех лет с июля 2020 года.

ГК "Нафтогаз Украины" предоставляет клиентам газ согласно годовому тарифному плану "Фиксированный". Период действия такого тарифа — с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года включительно. Его размер зафиксирован на уровне 7,96 грн за один кубометр (с НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в "Нафтогаз Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.