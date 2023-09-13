Газ для украинцев — Кабмин принял важное решение по Нафтогазу

Правительство приняло важное решение по поставкам газа украинцам
Украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды" (ППН). Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.
Об этом рассказал правительственный представитель Верховной Рады Украины (ВРУ) Тарас Мельничук в Telegram.
Поставщик "последней надежды"
Как известно, правительство определяет поставщика последней надежды специально для того, чтобы в случае невыполнения обязанностей поставщиками газа клиенты не остались без ресурса. Такое может произойти, если клиенты остались без обслуживания из-за задолженности или потому, что больше никто не способен по определенным техническим причинам поставлять ресурс.
Полномочия ГК "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" подошли к концу 23 июля текущего года по истечении срока, который законодательство "О рынке природного газа" дает на выполнение соответствующих обязанностей. Газопоставщик поставлял "голубое топливо" как ППН в течение трех лет с июля 2020 года.
ГК "Нафтогаз Украины" предоставляет клиентам газ согласно годовому тарифному плану "Фиксированный". Период действия такого тарифа — с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года включительно. Его размер зафиксирован на уровне 7,96 грн за один кубометр (с НДС).
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в "Нафтогаз Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.
Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.