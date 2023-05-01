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Правительство выделит дополнительные средства на популярную программу "єОселя"

1 мая 2023 14:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ипотека в Украине — правительство выделит дополнительные средства на популярную программу
Заседание украинского правительства. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечается, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.

В пресс-службе напомнили, что за время существования программы доступного ипотечного кредитования "єОселя" 948 семей получили кредит на покупку собственного жилья на сумму более 1,2 млрд грн.

"782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых. Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых", — уточнили в правительстве.

Украинцы могут подать заявку на участие в программе "Дія" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья.

Кто может воспользоваться:

  • военные по контракту;
  • защитники Украины;
  • силовики члены их семей;
  • медики;
  • педагоги;
  • научные работники (в государственном и коммунальном секторах).

Для них предусмотрены максимально льготные условия займа — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Программа "єОселя" была запущена с октября 2022 года в рамках плана восстановления Украины.

Напомним, в Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установил ценовой "потолок" денежной компенсации.

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