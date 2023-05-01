Ипотека в Украине — правительство выделит дополнительные средства на популярную программу

Заседание украинского правительства. Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечается, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.

В пресс-службе напомнили, что за время существования программы доступного ипотечного кредитования "єОселя" 948 семей получили кредит на покупку собственного жилья на сумму более 1,2 млрд грн.

"782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых. Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых", — уточнили в правительстве.

Украинцы могут подать заявку на участие в программе "Дія" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья.

Кто может воспользоваться:

военные по контракту;

защитники Украины;

силовики члены их семей;

медики;

педагоги;

научные работники (в государственном и коммунальном секторах).

Для них предусмотрены максимально льготные условия займа — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Программа "єОселя" была запущена с октября 2022 года в рамках плана восстановления Украины.

Напомним, в Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установил ценовой "потолок" денежной компенсации.