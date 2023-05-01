Ипотека в Украине — правительство выделит дополнительные средства на популярную программу

Правительство выделит дополнительные средства на популярную программу "єОселя"
Украинское правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
Где возьмут средства
Как отмечается, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.
В пресс-службе напомнили, что за время существования программы доступного ипотечного кредитования "єОселя" 948 семей получили кредит на покупку собственного жилья на сумму более 1,2 млрд грн.
"782 военнослужащих и силовиков, 85 медиков, 71 педагог и 10 ученых. Кредиты этим категориям населения предоставляются под 3% годовых", — уточнили в правительстве.
Украинцы могут подать заявку на участие в программе "Дія" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья.
Кто может воспользоваться:
- военные по контракту;
- защитники Украины;
- силовики члены их семей;
- медики;
- педагоги;
- научные работники (в государственном и коммунальном секторах).
Для них предусмотрены максимально льготные условия займа — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
Программа "єОселя" была запущена с октября 2022 года в рамках плана восстановления Украины.
Напомним, в Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установил ценовой "потолок" денежной компенсации.