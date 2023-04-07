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Правительство увеличило стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия: подробности

7 апреля 2023 20:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Одной из причин повышения стоимости акцизных марок стал рост цен на защищенную бумагу
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 7 апреля, Кабинет министров Украины повысил стоимость акцизных марок на алкогольную продукцию и табачные изделия. Правительство прибегло к такому шагу впервые с 2014 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Подробности

"Кабинет министров Украины утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", — говорится в заявлении.

Целью установления изменений был пересмотр размера платы по маркам акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией.

Какова стоимость акцизных марок

Постановлением установлено, что плата за единицу марки акцизного налога:

  • для алкогольных напитков — около 35 копеек, то есть стоимость марки увеличилась на 16 копеек до действующего размера платы;
  • для табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, — около 16 копеек или + 7 копеек до действующего размера платы.

С чем связано увеличение стоимости

Как напомнили в Минфине, стоимость марки акцизного налога не изменялась с 2014 года.

Повышение платы объясняется увеличением издержек, связанных с созданием, хранением и реализацией марок.

Так, в этом году стоимость защищенной бумаги выросла в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом.

Как добавили в Минфине, также при расчете себестоимости изготовления марок акцизного налога необходимо учесть:

  • рост в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;
  • увеличение цен на энергоносители и использование альтернативных источников;
  • увеличение сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства.

Напомним, согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия. На сколько процентов он изменится, эксклюзивно для Новини.Live рассказал председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев

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