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Уряд збільшив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби: подробиці

7 квітня 2023 20:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Однією з причин підвищення вартості акцизних марок стало зростання цін на захищений папір
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 7 квітня, Кабінет міністрів України підвищив вартість акцизних марок на алкогольну продукцію та тютюнові вироби. Уряд вдався до такого кроку вперше з 2014 року. 

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Подробиці

"Кабінет міністрів України затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", — йдеться в заяві.

Метою встановлення змін був перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Якою стала вартість акцизних марок

Постановою встановлено, що плата за одиницю марки акцизного податку:

  • для алкогольних напоїв — близько 35 копійок, тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до чинного розміру плати;
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, — близько 16 копійок або +7 копійок до чинного розміру плати.

З чим пов'язане збільшення вартості

Як нагадали у Мінфіні, вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року. 

Підвищення плати пояснюється збільшенням витрат, пов’язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок.

Так, цьогоріч вартість захищеного паперу зросла у 2,1 разу порівняно з 2022 роком. 

Як додали в Мінфіні, також під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:

  • зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
  • збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
  • збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.

Нагадаємо, відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби. На скільки відсотків він зміниться, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев

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