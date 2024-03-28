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USAID поддержит украинцев во время войны — условия новой программы

28 марта 2024 12:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от USAID — в Украине стартовала новая программа поддержки бизнеса
Сотрудники агентства USAID. Фото: politring.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и маркетинговых услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию в соцсети Facebook.

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Помощь по программе USAID

Как отмечается, по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" стартует новый инструмент поддержки украинского бизнеса. В рамках сотрудничества предприятиям предоставят до трех позиций оборудование или маркетинговые услуги, наиболее популярные в Украине.

"Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает новый инструмент поддержки предпринимателей. Для повышения конкурентоспособности украинских бизнесов Программа будет заключать с украинскими компаниями соглашения о партнерстве", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь, бизнесы должны создать рабочие места и увеличить продажи. Компании смогут выбирать самостоятельно оборудование или услуги.

Как пример, бизнес в рамках соглашения о партнерстве будет обеспечен:

  • холодильным оборудованием;
  • швейным оборудованием;
  • раскроечным оборудованием;
  • хлебопекарным оборудованием;
  • компьютерными станками;
  • станками для лазерной резки;
  • складскими стеллажами.

Кроме того, предпринимателей обеспечат следующими маркетинговыми сервисами:

  • услугами по развитию бренда;
  • помощью с продвижением в поисковиках;
  • разработкой маркетинговой стратегии;
  • разработкой экспортной стратегии;
  • консультационными услугами по выходу на новые рынки;
  • консультированием по экономному производству.

Также компании-партнеры должны:

  • иметь в штате от десяти сотрудников на момент подачи заявки;
  • иметь возможность инвестирования в развитие;
  • быть готовым создать 20 рабочих мест и сгенерировать 1,5 млн долларов от продаж в рамках соглашения о партнерстве.

Детали о подаче заявки доступны по ссылке.

По данным USAID, прием заявок продлится до 30 апреля текущего года.

"Не ждите дедлайна и заполняйте форму как можно скорее, поскольку все заявки будут рассматриваться сразу после поступления", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, компания Google открыла три бесплатных обучающих программы для украинского бизнеса. Они призваны помочь украинцам масштабировать, повысить конкурентоспособность и оградить собственные компании от киберугроз.

Ранее мы писали, что около 15% украинских предприятий работают на полную мощность. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда только 6% функционировали на максимуме.

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