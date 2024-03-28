Помощь от USAID — в Украине стартовала новая программа поддержки бизнеса

USAID поддержит украинцев во время войны — условия новой программы
Украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и маркетинговых услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию в соцсети Facebook.
Помощь по программе USAID
Как отмечается, по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" стартует новый инструмент поддержки украинского бизнеса. В рамках сотрудничества предприятиям предоставят до трех позиций оборудование или маркетинговые услуги, наиболее популярные в Украине.
"Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает новый инструмент поддержки предпринимателей. Для повышения конкурентоспособности украинских бизнесов Программа будет заключать с украинскими компаниями соглашения о партнерстве", — отмечает пресс-служба.
В свою очередь, бизнесы должны создать рабочие места и увеличить продажи. Компании смогут выбирать самостоятельно оборудование или услуги.
Как пример, бизнес в рамках соглашения о партнерстве будет обеспечен:
- холодильным оборудованием;
- швейным оборудованием;
- раскроечным оборудованием;
- хлебопекарным оборудованием;
- компьютерными станками;
- станками для лазерной резки;
- складскими стеллажами.
Кроме того, предпринимателей обеспечат следующими маркетинговыми сервисами:
- услугами по развитию бренда;
- помощью с продвижением в поисковиках;
- разработкой маркетинговой стратегии;
- разработкой экспортной стратегии;
- консультационными услугами по выходу на новые рынки;
- консультированием по экономному производству.
Также компании-партнеры должны:
- иметь в штате от десяти сотрудников на момент подачи заявки;
- иметь возможность инвестирования в развитие;
- быть готовым создать 20 рабочих мест и сгенерировать 1,5 млн долларов от продаж в рамках соглашения о партнерстве.
Детали о подаче заявки доступны по ссылке.
По данным USAID, прием заявок продлится до 30 апреля текущего года.
"Не ждите дедлайна и заполняйте форму как можно скорее, поскольку все заявки будут рассматриваться сразу после поступления", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, компания Google открыла три бесплатных обучающих программы для украинского бизнеса. Они призваны помочь украинцам масштабировать, повысить конкурентоспособность и оградить собственные компании от киберугроз.
Ранее мы писали, что около 15% украинских предприятий работают на полную мощность. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда только 6% функционировали на максимуме.
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