Ашан отвергает обвинения в поставках гуманитарки русской армии

В "Ашане" отвергают обвинения в поставках "гуманитарки" росармии
В компании Auchan Retail отрицают информацию, распространенную СМИ, что французская сеть гипермаркетов "Ашан" якобы поддерживала россиян на захваченных территориях. Речь идет о поставках товаров под видом гуманитарной помощи, о чем узнали журналисты-расследователи.
Об этом сообщается в пресс-службе компании.
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В компании провели внутреннее расследование
Так, в Auchan Retail категорически отрицают утверждения, изложенные в журналистском расследовании, а также интерпретацию. В компании удивлены обвинениями, не нашедшими подтверждения во время внутреннего расследования.
Там отметили, что "Ашан" остается на территории россии "исключительно для предоставления российскому населению доступа к продуктам питания, не проводит, не поддерживает и не финансирует благотворительное собрание для российских вооруженных сил".
Скандал с "гуманитаркой" для росармии
Российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" попала в скандал о якобы поставках "гуманитарки" военным армии российской федерации.
Как утверждают журналисты, они получили доступ к некоторым документам российского филиала французского "Ашана", подтвердившим факт поставки товаров военным российской армии. Данную информацию подтвердили некоторые представители магазинов, с которыми общались журналисты.
Из товаров, которые отправляли россиянам: продовольствие, одежда, табак. По предварительным подсчетам, оккупанты совокупно получили от "Ашана" пособия на 2 млн руб., что в эквиваленте около 1 млн грн. Этого достаточно для поддержки от 1 до 2 батальонов (один батальон – 400-800 человек).
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что намерен обсудить с французской коллегой данные соответствующего расследования. Он напомнил, что в прошлом году призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из россии и не прекратил финансирование военных преступлений.