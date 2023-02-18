Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В "Ашане" отвергают обвинения в поставках "гуманитарки" росармии arrow

В "Ашане" отвергают обвинения в поставках "гуманитарки" росармии

18 февраля 2023 12:44
lis.jpg - Ксения Лисновская
Ашан отвергает обвинения в поставках гуманитарки русской армии
Утверждают, что остаются на территории России для предоставления доступа к продуктам
lis.jpg - Ксения Лисновская

В компании Auchan Retail отрицают информацию, распространенную СМИ, что французская сеть гипермаркетов "Ашан" якобы поддерживала россиян на захваченных территориях. Речь идет о поставках товаров под видом гуманитарной помощи, о чем узнали журналисты-расследователи.

Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Читайте также:

В компании провели внутреннее расследование

Так, в Auchan Retail категорически отрицают утверждения, изложенные в журналистском расследовании, а также интерпретацию. В компании удивлены обвинениями, не нашедшими подтверждения во время внутреннего расследования.

Там отметили, что "Ашан" остается на территории россии "исключительно для предоставления российскому населению доступа к продуктам питания, не проводит, не поддерживает и не финансирует благотворительное собрание для российских вооруженных сил".

Скандал с "гуманитаркой" для росармии

Российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" попала в скандал о якобы поставках "гуманитарки" военным армии российской федерации.

Как утверждают журналисты, они получили доступ к некоторым документам российского филиала французского "Ашана", подтвердившим факт поставки товаров военным российской армии. Данную информацию подтвердили некоторые представители магазинов, с которыми общались журналисты.

Из товаров, которые отправляли россиянам: продовольствие, одежда, табак. По предварительным подсчетам, оккупанты совокупно получили от "Ашана" пособия на 2 млн руб., что в эквиваленте около 1 млн грн. Этого достаточно для поддержки от 1 до 2 батальонов (один батальон – 400-800 человек).

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что намерен обсудить с французской коллегой данные соответствующего расследования. Он напомнил, что в прошлом году призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из россии и не прекратил финансирование военных преступлений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:15 На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине

13:14 В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси

Новина з фото

13:10 Россияне обстреляли Очаков: предполагают, что это были зажигательные снаряды

12:57 Генпрокурор Украины встретился с Дубравкой Шуица: обсудили принудительную депортацию детей в рф

Новина з фото

12:55 В Минобороны Британии рассказали, когда Украина сможет получить истребители Typhoon

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:37 В Украине будут судить российского пилота, расстрелявшего мирного жителя Чернигова

Эксклюзив

12:35 Еще одно судно выйдет в рамках программы "Grain from Ukraine" из черноморского порта: зерно уйдет в Африку

12:18 ChatGPT заработал в Украине: что о нем известно

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

11:56 В Укрэнерго заявили о возвращении энергосистемы к нормальной работе

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Актуальное по теме

None 18 Февраль 13:15

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине

None 18 Февраль 13:17

В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси

None 18 Февраль 13:06

Россияне обстреляли Очаков: предполагают, что это были зажигательные снаряды

None 18 Февраль 12:57

Генпрокурор Украины встретился с Дубравкой Шуица: обсудили принудительную депортацию детей в рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB