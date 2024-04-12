Прогноз роста биткоина — почему криптовалюта может вырасти в цене до 140 тысяч долларов

Стоимость биткоина может вырасти вдвое. Фото иллюстративное: cryptointelligence.co.uk

Биткоин, стоимость которого в понедельник, 8 апреля, превысила 72 тысячи долларов, продолжает расти в цене. По прогнозам экспертов, в ближайшие три месяца уровень роста этой криптовалюты может достичь 140 тысяч долларов.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщило издание Crypto Intelligence.

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Согласно анализу, проведенному специалистом под псевдонимом TechDev, цена биткоина, которая сейчас составляет около 69 тысяч долларов, в течение трех месяцев может удвоиться. Основанием для этого прогноза стало поведение биткоина по отношению к верхней полосе Боллинджера — техническому индикатору, измеряющему волатильность рынка.

"Каждый раз, когда биткоин делал это в прошлом, его цена удваивалась в течение следующих трех месяцев", — отмечает TechDev.

Если эти прогнозы оправдаются, то к июлю биткоин может достичь отметки в 140 тысяч долларов.

Что такое полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — инструмент технического анализа, указывающий на импульс и волатильность актива в пределах определенного диапазона. Цены у верхней полосы обычно сигнализируют о перекупленности.

Напомним, по прогнозам аналитиков, следующий уровень роста криптовалюты, достигнет 85 тысяч долларов. Это следует из торговой модели симметричного треугольника, которую биткоин показывал во вторник, 9 апреля.

А в начале недели, в понедельник, 8 апреля, цена биткоина составила 72,2 тысячи долларов за монету, что на 4% больше предыдущей стоимости. Такой рост произошел после периода ценовой волатильности.