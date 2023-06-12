В НБУ объяснили, законно ли отказывать в обмене наличной иностранной валюты

Доллары США. Фото: pixabay

В Национальном банке Украины, опираясь на анализ обращений граждан, выпустили разъяснения по обмену наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Отмечается, что для каждого случая четко очерчены требования действующего валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. Поэтому их соблюдение требует регулятор всех уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на проведение валютно-обменных операций.

Куда занести изношенные и поврежденные купюры

В случае, когда банкнота имеет признаки износа или повреждения, независимо от ее года выпуска, клиент может воспользоваться операцией инкассо. Ее могут проводить уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

"Также отметим, что степень износа банкнот иностранной валюты устанавливается центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США — Федеральной резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом", — объясняют в сообщении.

Принятые на инкассо купюры присылают в иностранный банк-корреспондент, чтобы обменять и получить пригодные к приминению банкноты. В свою очередь комиссионное вознаграждение за совершение таких операций банки взимают по установленным им тарифам, данные о которых должны быть размещены в понятном для клиента месте.

Как отмечают в НБУ, глядя на усложнение логистических путей во время полномасштабного вторжения и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения со временем увеличивают комиссии по операциям инкассо.

Однако у клиентов есть выбор: они могут выбрать учреждение для такой операции, где комиссия является самой низкой. Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приемки банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

Какие купюры подойдут для инкассо

Известно, что банкноты, которые могут приниматься в кассах банков и небанковскими финучреждениями на инкассо, должны быть либо изношенными, либо иметь один или несколько признаков значительного износа/повреждения, а именно:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки.

Кроме того, принимаются банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, когда банк-эмитент объявил об этом (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Также к признакам незначительного износа в НБУ относят:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных миллиметров;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Если отказали в обмене старых купюр

Обмен наличной иностранной валюты, которая не содержит признаков износа или приобрела во время обращения признаки незначительного износа, должен производиться независимо от года выпуска.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции", — отмечает НБУ.

Это касается и осуществления сделок с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся ФРС с 1914 года по сегодняшний день.

По словам специалистов НБУ, об этом четко отмечено в Положении о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденном постановлением правления НБУ №1 от 2 января 2019 года.

"Подчеркиваем, что НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", — подытожили в ведомстве.

Поэтому уполномоченные учреждения должны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

Напомним, в Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тысяч грн в месяц и пользоваться средствами