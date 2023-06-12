НБУ вирішив зменшити підтримку нацвалюти

Українські гроші в руках. Фото: google.com

У Національному банку України (НБУ) вирішили зменшити підтримку гривні, скоротивши продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 39% порівняно із попереднім тижнем.

Таку інформацію наводить пресслужба НБУ.

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Згідно з даними пресслужби, Центробанк на міжбанку загалом продав 292,69 млн доларів, а придбав 15,05 млн. Таким чином, продав 277,64 млн доларів "чистими". Євро НБУ останнім часом не купує і не продає.

За 2023 рік Нацбанк придбав на міжбанківському ринку 146 млн доларів, а продав близько 11 млрд доларів.

Минулого року НБУ викупив на міжбанку 3,26 млрд доларів і 110,9 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів та 1,78 млрд євро. Тоді регулятор почав продавати по майже 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після того, як у липні курс долара було підвищено на 25%, до 36,6 грн, ситуація стабілізувалася, а щотижневий продаж валюти впав до 500 млн доларів.

Для порівняння — 2021 року Нацбанк купив на міжбанку 3,6 млрд доларів, а продав лише 1,275 млрд доларів.

Нацбанк продає валюту з резервів, зокрема, для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу. З початку року регулятор відмовився від "друку гривні".

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Нагадаємо, український валютний ринок в очікуванні червневих рішень Національного банку. Від них залежатиме подальша курсова ситуація в країні.

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