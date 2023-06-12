В НБУ пояснили, чи законно відмовляти в обміні готівкової іноземної валюти

Долари США. Фото: pixabay

У Національному банку України, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Зазначається, що для кожного випадку є чітко окреселені вимоги діючого валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Тому їхнього дотримання вимагає регулятор від усіх уповноважених установ, які мають ліцензію на проведення валютно-обмінних операцій.

Куди занести зношені та пошкоджені купюри

У випадку, коли банкнота має ознаки зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску, клієнт може скористатися операцією інкасо. Її можуть проводити уповноважені установи,які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

"Також зазначимо, що ступінь зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США — Федеральною резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом", — пояснюють у повідомленні.

Прийняті на інкасо купюри надсилають до іноземного банку-кореспондента, щоб обміняти і отримати придатні до обігу банкнот. Своєю чергою комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують за установленими ними тарифами, дані про які повинні бути розміщені в зрозумілому для клієнта місці.

Як зазначають в НБУ, дивлячись на ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабного вторгнення та пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи з часом збільшують комісії за операції інкасо.

Проте у клієнтів є вибір: вони можуть обрати установу для такої операції, де комісія є найнижчою. Строки ж виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самотужки.

Які купюри підійдуть для інкасо

Відомо. що банкноти, які можуть прийматися в касах банків та небанківськими фінустановами на інкасо, повинні бути або зношеними, або мати одну чи кілька ознак значного зношення/пошкодження, а саме:

розірвані (розрізані) на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки.

Крім того, приймаються банкноти, які вилучила іноземна держава з обігу після дати, коли банк-емітент оголосив про це (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

Також до ознак незначного зношення в НБУ відносять:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний;

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більше 1 мм кожний.

Якщо відмовили в обміні старих купюр

Обмін готівкової іноземної валюти, яка не містить ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, повинен здійснюватися незалежно від року випуску.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції", — зауважує НБУ.

Це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися ФРС з 1914 року до сьогодні.

За словами фахівців НБУ, про це чітко зазначено в Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, який затвердили постановою правління НБУ №1 від 2 січня 2019 року.

"Підкреслюємо, що НБУ не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — підсумували у відомстві.

Тому уповноважені установи повинні приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, які наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

Нагадаємо, в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами