В обхід санкцій: росія купує необхідну для війни технології через треті країни, — ЗМІ

Російський імпорт значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Групи семи", щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Як росія обходить санкції

За даними видання, російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в росію через треті країни, як-от Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Казахстан є ключовим прикладом. У 2022 році ця центральноазіатська країна експортувала в росію передові напівпровідники на суму 3,7 млн доларів, порівняно з усього лише 12 000 доларів за рік до початку війни.

У період з 2017 по 2021 рік росія щорічно купувала у ЄС, США, Японії та Великої Британії передові чіпи та інтегральні схеми в середньому на 163 мільйони доларів. У 2022 році цей показник знизився приблизно до 60 мільйонів доларів.

Які країни допомагають рф

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ і ще пів дюжини країн Східної Європи і Центральної Азії допомогли заповнити цей дефіцит. При цьому поставки високотехнологічних компонентів у ці країни з країн-союзників зросли на аналогічну суму.

Країни ЄС і G7 запровадили численні санкції після вторгнення в Україну рік тому в спробі послабити російську військову машину і підірвати її економіку. Отримані дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не досяг того рівня, на який розраховували офіційні особи.

Поставки з Китаю

Поставки з Китаю в росію також зросли, і Пекін відіграє дедалі важливішу роль у постачанні москви. ЄС ввів санкції проти майже 1500 фізичних осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлився на багато ключових джерел доходів москви, але деякі чиновники стурбовані, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення дотримання цих заходів, і він відстає від США.

У ЄС правозастосування є розрізненою роботою, яка в основному покладена на держави-члени. У той час як Європейська комісія стежить за виконанням і надає рекомендації, національна влада відповідає за виявлення порушень і накладення штрафів.

Один із чиновників ЄС пояснив, що зрештою все зводиться до політичної волі, і національні чиновники можуть опинитися під тиском, коли справа доходить до вжиття жорстких заходів проти своїх компаній.

Нагадаємо, 28 лютого Японія оголосила про нові санкції проти російської федерації. До санкційного списку увійшли представники військово-промислового комплексу, адміністрації путіна та генштабу.

Також ми писали, що Євросоюз ухвалив рішення розширити список осіб та установ з Білорусі, які підпадають під санкції у зв'язку з їхньою участю у російській агресії проти України та порушеннями прав людини у Білорусі.

Додамо, на думку аналітиків Інститут вивчення війни, путін може використати Лукашенка, щоб обійти західні санкції. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може допомогти Китаю та рф уникнути санкцій, відвідавши Пекін. Він підпише угоди про спільні проєкти, економічне, інвестиційне, гуманітарне та політичне співробітництво з Китаєм.