В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки
Пенсионный фонд Украины дал разъяснение относительно возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки.
Соответствующее разъяснение опубликовано на вебсайте ПФУ.
Можно ли получить субсидию работая на полставки
Субсидия может быть назначена домохозяйству при условии, что за лицо, работающее на полставки, уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.
При обращении за назначением жилищной субсидии в декабре 2023 – январе 2024 года совокупный доход будет учитываться за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.
Что еще важно знать
Новини.LIVE сообщали, что нужно знать при расчете субсидии в отопительном сезоне 2023-2024 годов.
По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же лицевые счета разделены — то каждый из тех, на кого открыт счет;
- гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).
Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.
В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время перечень тех, кто имеет право на пособие для оплаты ЖКУ, расширили.
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