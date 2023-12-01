Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки arrow

В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки

1 декабря 2023 07:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Можно ли получить субсидию работая на полставки
Расчёт коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение относительно возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки.

Соответствующее разъяснение опубликовано на вебсайте ПФУ.

Читайте также:

Можно ли получить субсидию работая на полставки

Субсидия может быть назначена домохозяйству при условии, что за лицо, работающее на полставки, уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

При обращении за назначением жилищной субсидии в декабре 2023 – январе 2024 года совокупный доход будет учитываться за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.

Что еще важно знать

Новини.LIVE сообщали, что нужно знать при расчете субсидии в отопительном сезоне 2023-2024 годов.

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:

  • одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же лицевые счета разделены — то каждый из тех, на кого открыт счет;
  • гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);
  • индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время перечень тех, кто имеет право на пособие для оплаты ЖКУ, расширили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме