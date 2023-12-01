Расчёт коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение относительно возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки.

Соответствующее разъяснение опубликовано на вебсайте ПФУ.

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Можно ли получить субсидию работая на полставки

Субсидия может быть назначена домохозяйству при условии, что за лицо, работающее на полставки, уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

При обращении за назначением жилищной субсидии в декабре 2023 – январе 2024 года совокупный доход будет учитываться за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.

Что еще важно знать

Новини.LIVE сообщали, что нужно знать при расчете субсидии в отопительном сезоне 2023-2024 годов.

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:

одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же лицевые счета разделены — то каждый из тех, на кого открыт счет;

гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время перечень тех, кто имеет право на пособие для оплаты ЖКУ, расширили.