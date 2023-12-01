В ПФУ пояснили, чи можна отримати субсидію працюючи на півставки
Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо можливості оформлення житлової субсидії для оплати комунальних послуг особами, які працюють на півставки.
Відповідне роз’яснення опубліковано на вебсайті ПФУ.
Чи можна отримати субсидію працюючи на півставки
Субсидію може бути призначено домогосподарству за умови, що за особу, яка працює на півставки, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
При зверненні за призначенням житлової субсидії в грудні 2023 – січні 2024 року сукупний дохід враховуватиметься за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.
Що ще важливо знати
Новини.LIVE повідомляли, що треба знати під час розрахунку субсидії в опалювальному сезоні 2023-2024 років.
За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян. А саме:
- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; якщо розділено особові рахунки — то кожен із тих, на кого відкрито рахунок;
- громадянин, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за рішенням суду);
- індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняли в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за житлово-комунальні послуги;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не зареєстровані у житлі, однак фактично проживають згідно договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).
Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.
В Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу для оплати ЖКП, розширили.
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