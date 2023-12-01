Розрахунок комунальних платежів. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо можливості оформлення житлової субсидії для оплати комунальних послуг особами, які працюють на півставки.

Відповідне роз’яснення опубліковано на вебсайті ПФУ.

Читайте також:

Чи можна отримати субсидію працюючи на півставки

Субсидію може бути призначено домогосподарству за умови, що за особу, яка працює на півставки, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

При зверненні за призначенням житлової субсидії в грудні 2023 – січні 2024 року сукупний дохід враховуватиметься за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.

Що ще важливо знати

Новини.LIVE повідомляли, що треба знати під час розрахунку субсидії в опалювальному сезоні 2023-2024 років.

За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян. А саме:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; якщо розділено особові рахунки — то кожен із тих, на кого відкрито рахунок;

громадянин, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за рішенням суду);

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняли в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не зареєстровані у житлі, однак фактично проживають згідно договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).

Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

В Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу для оплати ЖКП, розширили.

