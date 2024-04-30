В Польше подсчитали полученные от членства в ЕС деньги

В Польше рассказали о выгодах от членства в ЕС — сколько денег получила страна
В Польше рассказали о преимуществах пребывания в Европейском союзе. За последние 20 лет членство Польши в ЕС принесло в экономику страны около 161,6 миллиарда евро.
Об этом говорится на сайте польского Минфина.
Как Польша получила деньги от ЕС
Минфин Польши подсчитал сумму денег, которые получил от ЕС, на основе разницы между суммами, выделенными Брюсселем и вкладами Варшавы. С 1 мая 2004 года по конец 2023 года Польша получила от ЕС 245,5 миллиарда евро и одновременно уплатила членские взносы на сумму 83,7 миллиарда. Поддержка общества оценивается в 2,1 процента от польского ВВП.
Следовательно доля Польши в бюджете ЕС составила 13,3 процента, что сделало ее лидером по объему полученных средств. При этом большинство выделенных средств было направлено на реализацию "Политики сплоченности", которая включает в себя модернизацию инфраструктуры и энергетики в соответствии со стандартами ЕС.
Напомним, мы писали, что в Норвегии ищут рабочих на предприятие, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. Работодатель обещает зарплату от 4 100 евро в месяц (около 175 тыс. грн) и два выходных в неделю. Знание норвежского, английского языка – не нужно.
Также мы говорили, что украинцам предлагают работу на парфюмерной фабрике во Франции. Работодатель обещает обеспечить жильем и зарплату в размере 2700 евро в месяц. Знание французского не требуется.
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