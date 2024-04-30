В Польше подсчитали полученные от членства в ЕС деньги

Митинг в Польше. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Польше рассказали о преимуществах пребывания в Европейском союзе. За последние 20 лет членство Польши в ЕС принесло в экономику страны около 161,6 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте польского Минфина.

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Как Польша получила деньги от ЕС

Минфин Польши подсчитал сумму денег, которые получил от ЕС, на основе разницы между суммами, выделенными Брюсселем и вкладами Варшавы. С 1 мая 2004 года по конец 2023 года Польша получила от ЕС 245,5 миллиарда евро и одновременно уплатила членские взносы на сумму 83,7 миллиарда. Поддержка общества оценивается в 2,1 процента от польского ВВП.

Следовательно доля Польши в бюджете ЕС составила 13,3 процента, что сделало ее лидером по объему полученных средств. При этом большинство выделенных средств было направлено на реализацию "Политики сплоченности", которая включает в себя модернизацию инфраструктуры и энергетики в соответствии со стандартами ЕС.

Напомним, мы писали, что в Норвегии ищут рабочих на предприятие, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. Работодатель обещает зарплату от 4 100 евро в месяц (около 175 тыс. грн) и два выходных в неделю. Знание норвежского, английского языка – не нужно.

Также мы говорили, что украинцам предлагают работу на парфюмерной фабрике во Франции. Работодатель обещает обеспечить жильем и зарплату в размере 2700 евро в месяц. Знание французского не требуется.