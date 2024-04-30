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В Польщі розповіли про вигоди від членства в ЄС — скільки грошей отримала країна

30 квітня 2024 11:14
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Польщі підрахували отримані від членства в ЄС гроші
Мітинг у Польщі. Фото: washingtonpost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У Польщі розповіли про переваги перебування в Європейському Союзі. За останні 20 років членство Польщі в ЄС принесло в економіку країни приблизно 161,6 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті польського Мінфіну.

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Як Польща отримала гроші від ЄС

Мінфін Польщі підрахував суму грошей, які отримав від ЄС, на основі різниці між сумами, виділеними Брюсселем та внесками Варшави. З 1 травня 2004 року до кінця 2023 року Польща отримала від ЄС 245,5 мільярда євро та одночасно сплатила членські внески на суму 83,7 мільярда. Підтримка спільноти оцінюється у 2,1 відсотка від польського ВВП.

Відтак частка Польщі в бюджеті ЄС склала 13,3 відсотка, що зробило її лідером за обсягом отриманих коштів. При цьому більшість виділених коштів було спрямовано на реалізацію "Політики згуртованості", що включає модернізацію інфраструктури та енергетики відповідно до стандартів ЄС.

Нагадаємо, ми писали, що у Норвегії шукають робітників на підприємство, що займається пакуванням та маркуванням морепродуктів. Працедавець обіцяє зарплату від 4 100 євро на місяць (майже 175 тис.грн) та два вихідних на тиждень. Знання норвезької, англійської мови — не потрібне. 

Також ми розповідали, що українцям пропонують роботу на парфумерній фабриці у Франції. Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і зарплату у розмірі 2 700 євро на місяць. Знання французької мови не вимагається. 

Європейський союз
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