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В более чем 4 раза выше, чем в Украине — сколько в среднем платят полякам

21 июня 2024 04:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Средняя зарплата в Польше по состоянию на 2024 год по сравнению с Украиной
Кассирша пробивает покупателю товар. Фото: ubr.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Средняя заработная плата в Польше в мае повысилась до 8000 злотых, что составляет примерно 80,5 тысяч гривен. Речь идет о сумме без вычета налогов и сборов. Таким образом зарплата у польских работников выросла на 11,4% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Польское радио в четверг, 20 июня, со ссылкой на Главное статистическое управление в Варшаве.

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Экономист PKO BP Уршуля Кринская отметила, что заработная плата в Польше растет значительно быстрее темпов инфляции.

В свою очередь эксперт из Польского экономического института Якуб Рыбацкий отметил, что самые высокие темпы роста зарплаты наблюдаются в строительстве и сфере услуг.

"На этом фоне слабые результаты видны в случае энергетического сектора. Темп роста зарплат приближен к инфляции, которую мы будем наблюдать в последующие месяцы. Средняя плата уменьшается также в горной отрасли", — пояснил эксперт.

Издание добавило, что исследование Главного статистического управления касалось предприятий, где работает более девяти рабочих.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы

По данным сайта поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 год выросла на 30%, и по состоянию на начало этого года составляет 19,5 тысячи гривен.

Напомним, что ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, используемый для расчета пенсий. Согласно данным фонда, средняя зарплата украинцев значительно выросла за последний год.

Также мы писали, что в Украине уже начался сезон летних подработок. Известно, какие вакансии актуальны, а также сколько денег можно заработать.

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