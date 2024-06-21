Середня зарплата в Польщі станом на 2024 рік порівняно з Україною

Касирка пробиває покупчині товар. Фото: ubr.ua

Середня заробітна плата в Польщі у травні підвищилась до 8 000 злотих, що становить приблизно 80,5 тисяч гривень. Йдеться про суму без вирахування податків і зборів. Таким чином зарплата в польських працівників зросла на 11,4% більше ніж торік.

Про це повідомляє Польське радіо у четвер, 20 червня, з посиланням на Головне статистичне управління у Варшаві.

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Яка середня зарплата в Польщі

Економістка PKO BP Уршуля Кринська зазначила, що заробітна плата в Польщі зростає значно швидше за темпи інфляції.

Своєю чергою експерт з Польського економічного інституту Якуб Рибацький зауважив, що найвищі темпи росту зарплатні спостерігаються у будівництві та сфері послуг.

"На цьому фоні слабкі результати видно у випадку енергетичного сектора. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня платня зменшується також у гірничій галузі", — пояснив експерт.

Видання додало, що дослідження Головного статистичного управління стосувалося підприємств, де працює більш як дев'ять робітників.

Скільки в середньому заробляють українці

За даними сайту пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 рік зросла на 30%, і станом на початок цього року становить 19,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсій. Згідно з даними фонду, середня зарплата українців значно зросла за останній рік.

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