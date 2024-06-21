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В понад 4 рази вище, ніж в Україні — скільки в середньому платять полякам

21 червня 2024 04:45
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Інна Буряк
редактор
Середня зарплата в Польщі станом на 2024 рік порівняно з Україною
Касирка пробиває покупчині товар. Фото: ubr.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Середня заробітна плата в Польщі у травні підвищилась до 8 000 злотих, що становить приблизно 80,5 тисяч гривень. Йдеться про суму без вирахування податків і зборів. Таким чином зарплата в польських працівників зросла на 11,4% більше ніж торік.

Про це повідомляє Польське радіо у четвер, 20 червня, з посиланням на Головне статистичне управління у Варшаві.

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Яка середня зарплата в Польщі

Економістка PKO BP Уршуля Кринська зазначила, що заробітна плата в Польщі зростає значно швидше за темпи інфляції.

Своєю чергою експерт з Польського економічного інституту Якуб Рибацький зауважив, що найвищі темпи росту зарплатні спостерігаються у будівництві та сфері послуг.

"На цьому фоні слабкі результати видно у випадку енергетичного сектора. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня платня зменшується також у гірничій галузі", — пояснив експерт. 

Видання додало, що дослідження Головного статистичного управління стосувалося підприємств, де працює більш як дев'ять робітників.

Скільки в середньому заробляють українці

За даними сайту пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 рік зросла на 30%, і станом на початок цього року становить 19,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсій. Згідно з даними фонду, середня зарплата українців значно зросла за останній рік.

Також ми писали, що в Україні вже розпочався сезон літніх підробітків. Відомо, які вакансії наразі актуальні, а також скільки грошей можна заробити.

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