В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%

Гроші в українському бюджеті є

В січні Уряд перевиконав план за доходами державного бюджета на 50% — надходження склали 104,4 млрд гривень при запланованих 69,6 млрд гривень. Це відбулося завдяки отриманню гранту від США.

Про це йдеться в огляді від аналітичної платформи "Вокс Україна", підготовленому співробітниками Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.

Звідки гроші в бюджеті

Вдалося виконати надходження, які адмініструє Державна митна служба (ДМС): перераховано 31,5 млрд гривень митних платежів при запланованих 28 млрд гривень. Перевиконання склало 12,6% від запланованого. Для порівняння: в січні 2022 року Митниця перевиконала план надходжень на 19,8%. Тоді в державний бюджет надійшло 37,2 млрд гривень при запланованому показнику 31 млрд гривень. Перевиконання січневих надходжень відбувається третій рік поспіль.

Дефіцит загального фонду держбюджету становив 78,9 млрд гривень, або 49,7% від плану, оскільки частину фінансування, а саме $1 млрд, було отримано у формі гранту, а не позики. В січні до бюджету надійшла позика в сумі 118,7 млрд гривень (3 млрд євро) в рамках макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Кошти залучені на дуже вигідних умовах — термін погашення складає 35 років. А відсотки та інші платежі, пов’язані з обслуговуванням боргу, платитиме Європейський Союз, якщо Україна виконуватиме обіцяні реформи та щоквартально звітуватиме про це.

Основні податкові надходження до загального фонду державного бюджету в січні 2023 року, млрд гривень

Джерело: Міністерство фінансів України

В січні Уряд запозичив на 146,7 млрд гривень більше, ніж витратив на погашення та обслуговування державного боргу України. При цьому на обслуговування витрачено лише 27,2% від запланованого. Причиною цього може бути досягнута домовленість Урядів України та Японії про відтермінування платежів за борговими зобов’язаннями в обсязі $50 млн до 2027-2031 років.

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