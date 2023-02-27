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В Украине 41 компанию продолжают контролировать россияне, — Opendatabot

27 февраля 2023 11:24
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине 41 компанию продолжают контролировать россияне - данные мониторинга
Среди компаний — Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Данн Украина
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине 41 компанию до сих пор контролируют граждане россии. Среди них — Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Данн Украина.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.

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По данным мониторинга, только девять из вышеперечисленных компаний — в состоянии прекращения или банкротства, в то время как другие в дальнейшем функционируют в Украине.

Всего в стране зарегистрировано около 12 тысяч акционерных обществ, однако есть данные только о некоторых владельцах и бенефициарах. В частности, за последний отчетный период, за 2021 год, есть информация о держателях акций относительно 6,34 тысячи компаний.

Среди компаний, которые во время войны работают в Украине и являются собственностью граждан россии:

  • банк "Форвард";
  • Укрэнергоатом;
  • Укргазпром;
  • ВТБ-банк;
  • Вимм-Билль-Данн Украина;
  • Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения;
  • Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский
  • Технологический институт трансформаторостроения.

Напомним, 24 февраля США ввели новые санкции против россии. В частности, под ограничения попали российские пропагандисты, чиновники и боевики самопровозглашенных ЛДНР. Также были наложены санкции на ряд компаний, работающих в секторе обороны россии.

Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленном комплексе рф. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).

Совет ЕС решил продлить санкции против россии, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.

По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.

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